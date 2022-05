Tra gli animali domestici più comuni, oltre al cane, troviamo il gatto che sicuramente è di ottima compagnia. Quando si ha un animale in casa però, il problema principale sono i peli che perdono e che ci ritroviamo ovunque. Questo accade soprattutto nei cambi di stagione quando il pelo si infoltisce mentre d’estate diventa più rado. Questoper aiutare il gatto a non soffrire né il caldo né il freddo, quindi è una cosa normalissima.

A volte però può succedere che il gatto perda più peli del normale. Se il pelo è brillante, liscio e pulito è un pelo sano e quindi lo è anche il vostro gatto. Tra le cause più comuni dell’aumento della perdita del pelo del nostro animaletto ci può essere lo stress o anche allergie e malattie. Queste allergie si possono manifestare con prurito e i gatti per trovare sollievo incominciano a leccarsi di più, portando a rovinare il fusto del pelo. In questi casi è sempre bene rivolgersi al veterinario.

Se il tuo gatto perde peli in casa, questo rimedio fa al caso tuo

Per ridurre la perdita di pelo, innanzitutto si deve spazzolare bene il gatto, così da togliere tutto il pelo morto. Si deve spazzolare almeno 2/3 volte a settimana.

Bisogna anche controllare la sua alimentazione e la sua idratazione. La qualità del pelo dipende anche dalla quantità di alcuni minerali e aminoacidi, come degli acidi grassi Omega 3. Se questi nutrienti mancano, il pelo del gatto può diventare opaco e secco.

Inoltre, bisogna controllare il gatto e non fargli leccare troppo il pelo, perché questa azione produce endorfine dandogli una sorta di euforia che può provocare dipendenza. Ovviamente in tutti i casi, è meglio rivolgersi ad un veterinario, così da avere una diagnosi veritiera e non una supposizione.

Se proprio non c’è rimedio a questa perdita di pelo, si può comprare un aspirapolvere aiutomatiche, che camminano da sole, così da tener pulita la casa, senza nessuno sforzo.

Per i vestiti invece, si possono usare i rulli adesivi antipelo, così da non uscire piena di peli. È un impresa, sicuramente, ma ne vale sicuramente la pena.