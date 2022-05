Trucchi per fare rifiorire i ciclamini:”incredibile!”

Vediamo prima un po’ di storia di questa pianta. I ciclamini sono conosciuti da tempi molto primitivi, venivano raccontati dal filosofo greco Teofrasto, nel 300 a.C., come delle piante utili per accendere l’amore e la sensualità e tale credenza fu attuata seguendo le orme del suo maestro Aristotele. Plinio il Vecchio, invece, lo raccomandava come amuleto, perché secondo la tradizione del tempo, chi lo piantava veniva difeso dai malefici.

I ciclamini oltre ad essere accompagnato dai miti e dalle leggende, nello specifico il suo bulbo, veniva usato dai contadini come cono, da riempire di olio tiepido per calmare il mal di orecchio, o addirittura veniva spezzettato per ricavare una fecola pratica per l’alimentazione del bestiame. Quest’ultimo uso fece si che in diverse campagne il ciclamino venisse chiamato pan del terreno o panporcino.

Si deve ricordare, però, che il bulbo del ciclamino è altamente velenoso per l’uomo, in quanto ricco di ciclamina, una sostanza tossica per l’organismo umano ma che risulta inoffensivaper molti animali come ad esempio il maiale. Vediamo ora come curare e far fiorire questa affascinante pianta.

Trucchi per far rifiorire i ciclamini: ”incredibile!”

L’innaffiatura è molto importante. Bisogna dare acqua solamente quando la pianta lo richiede. Per capirlo basta provare con le mani il terriccio, se è secco c’è bisogno di acqua. In alternativa si può mettere direttamente nel sottovaso, così sarà la pianta stessa ad assorbirla al bisogno. Poi, linfa vitale per i nuovi fiori è la luce. Non va bene esporre il ciclamino ai raggi diretti del sole, ha bisogno di luce ma in maniera indiretta.

Però, per un sostegno concreto ai vostri ciclamini, potete esporli per circa 15 minuti ai primi raggi fiacchi del mattino. Infine, una cosa che tante persone sbagliano su questa pianta è la temperatura.

È vero che fiorisce con il freddo, ma ama anche il fresco, e soprattutto non le temperature troppo basse. Se viene tenuta in un luogo freddo è normale che non fiorisca. Difatti servono dai 13 ai 15 gradi per una condizione ottimale per i suoi fiori.

Se seguirete questi semplici passaggi vedrete che il vostro ciclamino non vi deluderà e sarà un grande spettacolo per gli occhi che aiuterà a valorizzare anche l’ambiente che lo circonda.