Dieta: mangiare solo insalata fa male? ecco tutta la verità

Mangiare solo insalata fa male? Non è tanto l’insalata a fare male è solo che manchiamo di assorbire altri importanti nutrienti. L’insalata è un cibo sano e salutare e può essere consumata tutti i giorni. Non può essere mangiata da sola, però! Perché nella nostra alimentazione abbiamo bisogno di ingerire macro e micronutrienti.

I macronutrienti sono quelli che apportano carboidrati, proteine e grassi mentre i micronutrienti sono perlopiù le vitamine e i minerali. I carboidrati si trovano sulla pasta, il pane, i cereali e le patate, le proteine si dividono in vegetali e animali e si trovano nei legumi, nella carne e nel pesce. I grassi si trovano mescolati alle proteine e possono essere buoni o cattivi. Quelli cattivi fanno aumentare i livelli di colesterolo nel sangue.

I micronutrienti si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura fresca e ci forniscono i minerali e le vitamine che fungono da agenti affinché ogni funzione dell’organismo venga eseguita in maniera impeccabile. Pertanto, una dieta bilanciata permette al nostro corpo di eseguire tutti questi passaggi complessi senza che si creino intoppi. Se si creano intoppi compaiono le malattie.

Mangiare solo insalata fa male?

L’insalata è ricca di vitamine, di minerali e di fibre. Le fibre facilitano il trasporto del cibo nell’intestino e stimolano l’espulsione degli scarti. Contiene, inoltre, un buon quantitativo di acqua necessario all’organismo per idratarsi. I medici consigliano infatti di bere un litro e mezzo di acqua al giorno per tenere sotto controllo i livelli idrici del corpo.

Dunque, grazie all’insalata ci riforniamo di micronutrienti. E i macronutrienti? L’insalata non ce li dà per cui dobbiamo assumerli con il consumo di altri alimenti. In questo senso l’insalata “può fare male” perché non fornisce tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Necessitiamo anche di grassi e di carboidrati, nonostante siano così maledetti dai nutrizionisti, perché una volta scomposti si trasformano in energia.

Quindi, rimane solo una cosa da fare: preparare un’ottima insalatona così da ingerire tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questa è la soluzione più rapida ed efficace per seguire una dieta bilanciata e poter mangiare quanta più insalata vogliamo. L’insalatona può essere realizzata con vari ingredienti ma bisogna fare attenzione a non esagerare.

Idee per realizzare le insalatone

Le insalatone sono un compromesso alimentare salutare ma a volte finiscono per diventare più caloriche di un piatto di pasta. Perché? Perché iniziamo a riversare dentro la ciotola di insalata tutto quello che abbiamo in frigo. Ci aggiungiamo formaggio, tonno, sottaceti, olive, uovo, carne e chicchi di mais.

Anche il condimento rischia di essere fin troppo elaborato quando decoriamo la verdura con le salse. Perciò dobbiamo fare attenzione. Mettiamo solo un tipo di proteine a cui aggiungeremo dei pezzettini di pane o una pagnotta piccola. Condiamo l’insalata con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, meglio se spremuto a freddo, e aggiungiamo delle spezie. La curcuma abbinata al pepe regala dei poteri antinfiammatori e antibatterici che preservano il nostro sistema immunitario. Per finire, potremo mangiare un frutto o tagliare delle mele verdi a fettine sottili dentro l’insalata.