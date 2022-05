Il carisma non è cosa da tutti, e anche se è possibile indubbiamente “lavorarci”, bisogna nascere con questo tratto che è incredibilmente importante al punto che in alcuni casi riesce a fare la differenza in particolari contesti sociali. I carismatici riescono a fare breccia attraverso una influenza che è a volte così trascinante quanto difficile da spiegare. Il carisma infatti rappresenta proprio questo, la capacità di esercitare un potere attraverso atteggiamenti, parole ed azioni. Lo zodiaco prova a “far luce” su quali uomini possono effettivamente essere considerati carismatici rispetto ad altri.

Ecco gli uomini più carismatici dello zodiaco, li conosci?

Acquario

Un po’ “Pazzi” ma assolutamente in grado di mantenere alta l’attenzione di chi li circonda. Non rappresentano i più stabili emotivamente e proprio per questo costituiscono un’enigma sia in ambito sentimentale che sociale. L’uomo Acquario riesce ad essere trascinante perchè fortemente genuino.

Bilancia

Sono degli eccellenti ascoltatori e sono soliti avere grande appoggio in qualsiasi contesto. Difficilmente parlano a vanvera, anzi scelgono poche ma efficaci parole per esprimere anche concetti complessi. Questo conferisce loro la nomea di saggi e personalità estremamene utili in qualsiasi contesto. Esercitano in modo naturale un fascino assolutamente “maturo”.

Gemelli

Anche loro apparentemente instabili ma solitamente in quasi totale controllo delle proprie capacità dialogative. Sono incoerenti solo in apparenza, visto che il loro comportamento alla fne è tra i più produttivi ed efficaci in assoluto. Gemelli appare un uomo che parla molto ma che concretizza ancora di più ecco perchè tende a farsi ascoltare con grande frequenza.