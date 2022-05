Hai acquistato Bitcoin? Se sì sei ricco sfondato: ecco quanto vale

Il Bitcoin è tra le criptovalute più conosciute al mondo. Sicuramente ha avuto un ottimo incremento, infatti in soli 12 anni è passato da non avere valore a superare i 60.000 dollari. Una crescita molto notevole, che ha reso ricche molte persone, che hanno rischiato ed investito in questa moneta.

Ovviamente gli investitori iniziali hanno guadagnato molto di più rispetto a chi ha aspettato ed ha investito troppo tardi.

Come abbiamo già detto, le prime persone ad investire nei bitcoin hanno guadagnato parecchi soldi. Ad esempio, nel maggio del 2011, questa moneta veniva scambiata per 3.50 dollari. Quindi con 1000 dollari, si potevano acquistare circa 286 Bitcoin. Nei mesi iniziali del 2021, il prezzo di un bitcoin è aumentato fino ad arrivare a 57.800.

Quindi chi aveva comprato 286 Bitcoin per soli 1000 dollari, si è ritrovato con un vero e proprio patrimonio. Ciò significa che 286 Bitcoin varrebbero oggi circa 16,530 milioni di dollari.

Non tutti però sono stati così fortunati, ovviamente. Investire non è così semplice e comunque si deve avere un piano di azione e soprattutto di deve capire il momento giusto. Infatti, l’investitore deve capire al momento giusto se ritirarsi o meno, senza perdere tutti i risparmi.

Un aspetto molto importante di questa moneta è che è molto volatile e imprevedibile. Il Bitcoin ha visto due picchi importanti, ma anche dei ribassi molto importanti, come in questo periodo.

Infatti dopo la ripresa, questa criptovaluta, sta avendo ulteriori ribassi, anche molto importanti.



Questi cali, sono dovuti principalmente a dei fattori esterni, come l’inflazione, la guerra di Ucraina contro la Russia, ma anche della crisi energetica o la pandemia, appena vissuta.

È importante quindi, prima di investire, controllare bene gli andamenti e i possibili crolli o rialzi.

Non resta all’investitore, di sperare che questa ‘crisi’, finisca al più presto e che il prezzo del bitcoin si rialzi al più presto senza fare ulteriori danni.