Le origini di questo famosissimo ortaggio vanno ricercate in estremo oriente o nell’area del Mediterraneo. Le carote, derivano da una specie spontanea, che venne addomesticata per la prima volta in Afghanistan circa 5000 anni fa.

Un tempo la carota era impiegata solo per l’alimentazione del bestiame. Furono gli arabi a farla diventare il simbolo della bontà, dato che avevano molte proprietà salutari. Tra cui troviamo sicuramente l’alito fresco e la bocca sana per chi le mangiava. Vediamo ora perché la carota deve essere mangiata tutti i giorni.

Mangiare le carote tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo

I benefici delle carote sono diversi: aiutano a diminuire il colesterolo, moderano il rischio di attacchi cardiaci, assistono le funzioni di apparato digerente e di quello cardiovascolare, preservano la vista e riducono i segni dell’invecchiamento sulla pelle e danno il giusto apporto di minerali e di vitamine.

E mangiare carote tutti i giorni può portare svariati e importanti benefici come la riduzione della pressione arteriosa. La pressione alta è direttamente collegata ad aterosclerosi, ictus e infarto.

Le carote sono una buonissima fonte di potassio, un vasodilatatore naturale che aiuta ad accrescere il flusso sanguigno e la circolazione, moderando il carico di lavoro sul muscolo cardiaco.

Diminuiscono anche il rischio di degenerazione maculare. Qui si tratta di una patologia che limita le funzioni della macula, patologia piuttosto frequente nella popolazione di fascia anziana.

Consumare più betacarotene, secondo alcune ricerche, implica una riduzione del rischio di degenerazioni a carico della macula addirittura del 40%. Miglioramento della vista.

La scarsità di vitamina A può provocare qualche difficoltà alla vista e dal momento che le carote sono ricche di vitamina A, sono valide a ottimizzare la vista e a prevenire condizioni patologiche a carico dell’occhio.

Infine aiutano a tenere sotto controllo il diabete. Difatti le carote sono fondamentali per il controllo degli zuccheri nel sangue, grazie alla presenza in esse dei carotenoidi che abbassano i livelli di zucchero nel sangue, rendendo le carote un alimento ideale e molto buono anche per i soggetti diabetici.

Inoltre, esse regolano la quantità di insulina e glucosio impiegata e metabolizzata dal corpo. Insomma possiamo concludere che le carote sono un vero toccasana per il nostro corpo.