Essere considerati espansivi significa, almeno nella maggior parte dei casi, esprimere in modo piuttosto evidente e cordiale i propri sentimenti verso i contesti di ogni tipo. In sostanza una personalità espansiva non prova o non riesce a limitare le proprie manifestazioni emotive, e sebbene questo nella maggior parte dei casi venga “limitato” dall’esperienza, chi è espansivo lo resta anche in tarda età. Nel conntesto femminile molte donne sono letteralmente famose per essere considerate espansive a tutti gli effetti, e lo zodiaco è pronto a confermarlo: quali sono le donne più espansive per lo zodiaco?

Quali sono le donne più espansive dello zodiaco? Ecco la risposta

Sagittario

Forse la più emotiva dello zodiaco non può che essere anche una delle più cordiali ed espansive in assoluto. Non sembra realmente mai interessata a porsi limiti da questo punto di vista, in quanto sia a fronte di difficoltà che di felicità la Sagittario tende quasi ad accentuare questo atteggiamento.

Leone

Amante della chiacchiera e dei rapporti sociali, dialogare con una Leone mette indiscutibilmente di buonumore anche se non ama affrontare argomenti troppo complicati. E’ esattamente come sembra, senza tanti filtri, e perciò così va “presa”. Provare a cambiarla sarebbe inutile, e sopratutto poco conveniente.

Toro

E’ una donna forte ma anche sensibile allo stesso tempo: non è mai realmente intenzionata a “limare” gli aspetti più punigliosi della propria personalità, ama dialogare e sa sempre ciò che vuole. Anche nelle manifestazioni emotive non si tira indietro, comportandosi esattamente come vuole senza alcuna forma di “limite” imposto.