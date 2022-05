La Sterlina d’oro chiamata anche Sovrana, fu coniata per la prima volta con il re Enrico VII nel 1489, che ne richiede personalmente la produzione. La Sterlina d’oro è la moneta più coniata al mondo con un numero totale in circolazione di oltre un miliardo. Queste monete vengono divise in antiche e nuove oltre che in numismatiche o da investimento.

Le sterline vecchie sono quelle prima del 1857, mentre le nuove vennero coniate dopo e valgono circa 20 euro in più rispetto alle prime. Le monete numismatiche invece sono le sterline rare, di cui si trovano solo pochi pezzi o sono state fatte per degli eventi specifici.

Quanto vale la sterlina con la regina Vittoria? “Da non credere”

Le sterline della Regina Vittoria sono state coniate dal 1838 al 1901 e ricordano i tempi gloriosi dell’era vittoriana e ci riportano indietro, di quasi 150 anni. Durante il regno della regina Vittoria sono state coniate più di 400 milioni di sterline d’oro e sono stati fatti 3 diversi ritratti sul dritto, mentre il rovescio ha solo due varianti.

Il primo ritratto, viene raffigurata una regina molto giovane, solo il busto, senza corona, progettato da William Wyon. La prima produzione fu fatta nel 1838 fino al 1887. Questo tipo di raffigurazione è anche conosciuta come ‘testa giovane’.

Abbiamo poi la seconda raffigurazione tra il 1887 (anno in cui si celebrò il cinquantesimo anniversario dell’incoronazione della Regina) e il 1893. In questo caso, viene raffigurata una sovrana più matura della prima ed è coronata. Questo ritratto è conosciuto anche come ‘Giubileo’.

L’ultimo ritratto raffigurato dal 1893 al 1901, raffigura la Sovrana in modo maturo ed è conosciuto come ‘ritratto velato.’

Sul rovescio, invece, per le monete dal 1838 al 1887 il disegno mostra uno scudo araldico mentre quelle dal 1871 al 1887, mostrano il disegno di San Giorgio e il Drago di Benedetto Pistrucci.

Queste monete valgono tutte circa 450/460 euro, in base anche a come sono conservate e se hanno o non hanno graffi o ammaccature evidenti.