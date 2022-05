Dopo aver cucinato e lavato gli utensili usati, il problema principale è sgrassare il lavandino. Per farlo si possono usare ovviamente i prodotti chimici che si trovano al supermercato, ma c’è da dire, che questi prodotti sono a volte troppo aggressivi e tossici per la pelle. Un consiglio essenziale da ricordare sempre è che non si devono mai unire all’acqua calda, perché potrebbero portare a gravi danni alla propria salute.

Esistono però dei prodotti naturali che aiutano a sgrassare ed eliminare i cattivi odori del lavandino. Vediamo quali sono.

Questi ingredienti da cucina ti aiuteranno a sgrassare e profumare il lavandino

Come abbiamo già detto, i prodotti in commercio sono tossici per la nostra salute, ma anche per l’ambiente, quindi è opportuno utilizzare rimedi naturali come il bicarbonato di sodio, il limone, l’aceto bianco o il sapone di Marsiglia.

Ovviamente, come ben sappiamo esistono vari tipi di lavandino fatti con diversi materiali. Ad esempio se abbiamo un lavandino in marmo bianco possiamo utilizzare una soluzione composta da bicarbonato di sodio, aceto bianco o limone e acqua caldo. Se il lavandino è molto unto, si può aggiungere anche un po’ di olio di gomito:

Con la soluzione creata si inizia a strofinare sullo sporco, con una spugna, poi si va a risciacquare il tutto con acqua calda, così da ottenere un lavandino pulito e brillante.

Se invece ci tocca lavorare su un piano sintetico, si può pulire con acqua distillata calda e un po’ di sapone di Marsiglia.

Per l’acciaio invece, si può usare il bicarbonato di sodio e il limone. Con un panno o una spugna, strofinare lo sporco e per non far fare le macchie a causa del calcare, si può passare un panno morbido non bagnato su tutta la superficie.

Per i cattivi odori invece, si può usare l’aceto, sali da bagno, limone, sale grosso o bicarbonato di sodio.

In un pentolino, facciamo bollire dell’acqua e poi aggiungiamo il bicarbonato con il sale grosso. Dopo aver controllato che lo scarico sia libero, senza residui di cibo, versateci il tutto dentro, così da eliminare gli odori. Una volta a settimana è consigliato versarne nello scarico i sali da bagno profumati.