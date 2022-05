Questi segni sul corpo indicano che potresti avere il diabete: lo studio

Alcuni segni sul corpo possono manifestare l’inizio del diabete e prima riusciamo a riconoscerli, prima potremo intervenire. Il diabete si presenta quando ci sono degli alti livelli di glucosio nel sangue. Può verificarsi in due forme: il diabete mellito di tipo uno e quello di tipo due. Il primo può essere ereditato geneticamente e si ha quando il pancreas non produce o produce poca insulina. Con la mancanza di insulina salgono i valori di glucosio nel sangue.

Nel diabete di tipo due il pancreas crea l’insulina ma in modo da non funzionare, creando di conseguenza degli scompensi di insulina. Questo tipo di diabete si manifesta a seguito di una vita sedentaria e il sovrappeso. Il diabete di tipo due può essere controllato con un regime di dieta ipocalorica e dell’attività fisica senza ricorrere a un trattamento farmacologico.

Il diabete di tipo due, di contro, è difficile da identificare perché i sintomi si possono confondere con altri problemi legati alla stanchezza, alla stagionalità o all’inclinazione dell’individuo. Esistono comunque delle avvisaglie che devono mettere in allarme il soggetto, vediamo insieme quali sono prima di conoscere i segni sul corpo causati dal diabete.

I sintomi tipici del diabete

Il diabete si presenta sotto varie forme. All’inizio i sintomi possono sembrare passeggeri ma con il trascorrere del tempo e vedendo che non se ne vanno danno adito a qualche dubbio. I sintomi più comuni del diabete sono:

necessità di urinare frequentemente e sensazione di sete continua;

perdita di peso associato a una fame morbosa;

offuscamento della vista, mancanza di energia e stanchezza cronica;

alito cattivo e generale malessere.

La sintomatologia espressa dovrebbe già fare preoccupare ma se vediamo altre manifestazioni a livello cutaneo possiamo prenotare in tutta fretta degli esami del sangue dal nostro medico curante, così da verificare se siamo soggetti al diabete. Non tralasciamo nessun particolare e non tardiamo a controllare i valori di glucosio nel sangue.

Segni sul corpo da diabete

Il diabete rallenta il flusso sanguigno per cui quando ci feriamo facciamo più fatica a cicatrizzare. Possiamo fare un taglio e vedere che non riusciamo a guarire nonostante siano passate già diverse ore. Di solito, le nostre piastrine intervengono subito per chiudere la ferita perché è l’unico metodo per evitare le infezioni. Quando ciò non avviene significa che abbiamo qualche problema.

La comparsa di lividi improvvisi o di ematomi sul corpo o sugli arti è un’altra avvisaglia specifica del diabete. Significa che sta avvenendo un indebolimento dei vasi sanguigni, i quali diventano più flaccidi e tendono ad allargarsi creando dei ristagni. Compaiono così delle macchie nerastre che con il passare del tempo cambiano colore.

Di solito, gli ematomi e i lividi compaiono a seguito di una botta, e questo è perfettamente normale. Ma se non c’è un motivo apparente per cui debbano presentarsi significa, anche in questo caso, che qualcosa non va. La soluzione è quella di elencare i sintomi al proprio medico di base e lui saprà suggerire il trattamento da fare. Mai affidarsi al fai da te perché a volte i sintomi collimano e possono nascondersi altre patologie.