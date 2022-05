Se mangi solo riso il tuo corpo reagisce in modo inaspettato, ecco lo studio

Quando mangi solo riso il tuo corpo si assottiglia grazie alle proprietà nutrizionali e ai pochi grassi contenuti nel cereale. Spesso si sente parlare della dieta del riso e tanti storcono il naso. Sì, perché basta pensare a quanto ci sentiamo sazi dopo aver mangiato un piatto di risotto o una sostanziosa porzione di sushi per dubitare dell’efficacia della dieta.

Eppure c’è chi l’ha provata e conferma gli effetti dimagranti. Questa è l’esperienza dimostrata da un camionista americano di nome Jonathan Spencer. Stanco di non vedere mai l’ago della bilancia scendere verso il basso a provato ha seguire la dieta del riso. Ha iniziato questo regime alimentare in maniera scettica, influenzato più dalla sua grande passione per il cereale che per la sicurezza di ottenere dei risultati.

E ha continuato a mangiare tutti i tipi di riso che trovava in circolazione per 30 giorni. Ebbene in soli pochi giorni ha visto il peso diminuire di ben 4 chili tanto da fornirgli una certa dose di fiducia. Ha terminato il suo percorso rientrando quasi nel suo peso forma, ha quindi proseguito per un altro periodo con la dieta fino a raggiungere il peso desiderato

Mangi solo riso? Ecco i risultati

In realtà la dieta del riso non preclude tutti gli altri alimenti. In sostanza cioè, non è che devi mangiare solo riso ma consumare il riso a ogni pasto aggiungendo della carne, del pesce e della verdura. Il riso deve andare a sostituire i carboidrati come la pasta, il pane e la pizza, i quali non devono essere consumati durante il periodo di dieta.

L’apporto calorico per ogni pasto deve raggiungere le 1300 calorie, le quali devono essere suddivide fra riso, proteine e verdure. La mattina si può consumare un po’ di frutta fresca, una bevanda come tè o caffè e dei semi, come quelli di chia, di girasole, di zucca, eccetera. Durante il giorno bisogna bere almeno due litri di acqua e bisogna fare dell’attività fisica.

Jonathan ha seguito rigorosamente queste regole ottenendo fin da subito degli ottimi risultati. La perdita da peso l’ha quindi convinto a proseguire nella sua avventura e l’ha incentivato a fare sport. Prima di iniziare la dieta non faceva nessuna attività fisica perciò ha iniziato un po’ alla volta. La sera, invece di poltrire sul divano, usciva a fare una passeggiata con il cane per almeno un’ora.

Quando ha iniziato a ‘fare fiato’ ha inserito una corsa mattutina di 10 minuti per poi gradualmente arrivare a 45 minuti. In 30 giorni è ritornato come nuovo e ha migliorato anche i livelli di colesterolo nel sangue ritrovando una dimenticata energia. Il riso, infatti, possiede pochi lipidi per cui facilita il lavoro dei reni che non sono più adombrati da un eccesso di calorie da smaltire ogni giorno.

Quando il metabolismo è stimolato sintetizza in modo più rapido i cibi e li espelle con maggior efficacia. Così la digestione si conclude in tempi rapidi e l’attenzione e la concentrazione ritrovano in fretta i livelli di operosità che permettono agli individui di sentirsi meno affaticati.