Per propagare l’ortensia, per prima cosa bisogna scegliere un ramo di almeno un anno. Il periodo per effettuare una talea è quando la pianta inizia ad andare in riposo vegetativo. Il ramo che si deve scegliere, ovviamente deve essere sano e forte. Vediamo come preparare delle talee di ortensie per moltiplicarle.

Se non sai come propagare l’ortensia, ecco una tecnica infallibile

Il ramo scelto, deve essere reciso alla base con delle cesoie affilate. Bisogna ricordarsi sempre di disinfettare gli strumenti che si utilizzano, così nel caso di malattie, queste non vengono passate anche agli altri fiori.

Quindi dopo questa precisazione, torniamo al ramo, di cui bisogna sceglierne solo due nodi, dove ci sono le gemme con le foglie.

Tagliare quindi sotto la gemma, sempre con le cesoie, facendo un taglio orizzontale, da cui nasceranno le radici. Sopra al secondo nodo, invece, il taglio andrà effettuato in maniera obliqua, così da riconoscere il verso e di interrare la parte corretta.

Poi bisogna prendere un vaso, abbastanza piccolo e riempirlo di terriccio universale, ben drenato. Si può usare sabbia e terriccio universale, in parti uguali. Sul fondo del vaso, si può inserire anche uno strano di argilla espansa.

La talea deve essere inserita al centro del vasetto e spinta in basso senza però farle toccare il fondo. A questo punto tagliare la parte apicale delle foglie e scegliere una posizione per le talee.

È meglio non lasciare il vaso all’esterno, perché comunque siamo in un periodo autunnale o invernale. Meglio scegliere un luogo riscaldato, per una ventina di giorni per vedere le prime radici.

Il terreno dovrà essere sempre umido. Una volta passato l’inverno la talea avrà radicato e potrà essere sistemata in giardino o in vaso. Deve in qualsiasi caso, essere messa in un luogo ombreggiato, non esposta ai raggi solari diretti.

Con questi piccoli suggerimenti, si avranno delle bellissime ortensie, per tutto il giardino, senza spendere tanti soldi per acquistarle ed è sicuramente anche più divertente prendersi cura della propria pianta, dall’inizio.

Una cosa da ricordare, è che si vuole cambiare il colore delle ortensie, basterà alterare il ph del terreno. Più il terreno sarà acido, più il fiore tenderà al blu, viceversa, se è basico, il fiore tenderà al bianco-rosa chiaro.