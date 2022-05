Con il termine salmone, si classificato tutte le specie che fanno parte della famiglia dei Salmonidae. Il salmone come la maggior parte delle persone sa, è un pesce d’acqua sia dolce che salata e si trova principalmente nei mari freddi del Nord (Norvegia, Svezia, Canada). Tra i più conosciuti c’è il salmone Atlantico, il quale è molto diffuso sul mercato. Ma dobbiamo dire che questo pesce può anche essere allevato e trovato da allevamento.

Il salmone è molto importante nella nostra alimentazione perché contiene molte proteine, vitamina B6, vitamina B12, tiamina, niacina, sali minerali come il fosforo e il selenio. Inoltre contiene acidi grassi come omega 3.

Benefici

Il salmone è ritenuto un pesce grasso ma come abbiamo già detto, è ricco di vitamine, acidi grassi omega-3 e sali minerali.

Il fosforo contenuto in esso, è importante per la salute di ossa e denti, mentre il selenio permette il buon funzionamento degli antiossidanti cellulari.

La vitamina B6 aiuta a stimolare le funzioni cerebrali e previene l’invecchiamento mentre la vitamina B12 aiuta a produrre globuli rossi ed è importante nella formazione del midollo osseo.

La niacina favorisce la circolazione, protegge la pelle e favorisce la digestione degli alimenti. Mentre la tiamina infine da l’energia al corpo.

Controindicazioni

Il salmone non va mangiato spesso perché potrebbe contenere quantità eccessive di metilmercurio ma se non mangiato eccessivamente non ci sono alcune controindicazioni.

Questo pesce deve essere mangiato possibilmente cotto, così da eliminare tutte le sostanze tossiche presenti in esso.

Allarme salmone: alcune marche possono contenere sostanze ambigue

A volte può succedere che il salmone venduto non è buono e quindi parte un’indagine da parte del ministero della Salute, il quale deve controllare soprattutto la quantità degli alimenti, che si mettono sul mercato.

È capitato, che proprio a causa di un’indagine del ministero della Salute c’è stato l’allarme e il ritiro di un lotto di salmone selvaggio Sockeye affumicato, prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks.

Questo allarme è dovuto alla possibile presenta di Listeria monocytogenes, segnalata attraverso il sistema di allerta europeo Rasff.

Il prodotto incriminato è venduto confezionato in scatole divise da 100 grammi e ha il numero di lotto 20972163.

Quindi se si ha questa marca è meglio controllare per non avere controindicazioni dopo averlo mangiato.