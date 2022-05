Cosa succede se hai il diabete: tutti i sintomi e le conseguenze

Se hai il diabete vedrai comparire tutta una serie di sintomi che influiranno negativamente nella tua quotidianità. Avviene quando i livelli di glicemia nel sangue si alzano, a seguito di una componente genetica o perché conduciamo una vita sedentaria e abbiamo qualche chiletto in più. L’innalzamento della glicemia può portare a due tipi di diabete: il diabete mellito di tipo 1 e il diabete mellito di tipo 2.

Il diabete di tipo 1 si manifesta quando il pancreas non produce insulina, la molecola che dirige il passaggio degli zuccheri dal sangue ai tessuti affinché vengano utilizzati come fonte di energia. In questo modo lo zucchero sintetizzato non arriva come fonte di energia e i livelli di glicemia si innalzano.

Nel diabete di secondo tipo, invece, il pancreas produce l’insulina ma non lo fa in modo corretto e quindi non adempie alla sua missione. Oppure lo produce ma non in quantità sufficiente. Se hai il diabete di secondo tipo significa che non fai abbastanza attività fisica, assumi pochi nutrienti utili e conduci una vita sedentaria.

Sia nel primo che nel secondo caso il medico può intervenire programmando una visita specifica a cui andrà associato un trattamento farmacologico (non sempre) o una serie di consigli su come cambiare il proprio stile di vita. Ma come ci si accorge di avere il diabete? Esiste tutta una sintomatologia specifica che può indicare l’avanzamento della malattia.

Tutti i sintomi e le conseguenze se hai il diabete

Se hai il diabete ti compariranno dei sintomi alquanto strani che nel breve periodo potrai catalogare come passeggeri ma ben presto ti renderai conto che non sono ordinari. Fra questi figurano:

fame insistente e perdita di peso;

confusione mentale, stanchezza cronica e vista offuscata;

necessità di urinare frequentemente associata a una sete continua;

difficoltà a guarire dalle ferite;

comparsi di lividi improvvisi o ematomi.

Tali sintomi sono abbastanza particolari e possono far sorgere qualche dubbio. Soprattutto per quanto riguarda la difficoltà a guarire dalle ferite. Il problema si verifica perché c’è una disfunzione nel sistema cardiocircolatorio che rallenta il flusso sanguigno. Anche la comparsa di lividi ed ematomi deve far riflettere. A essere coinvolti, questa volta, sono le vasi sanguigni che collassano con troppa facilità.

Quando si perde peso senza seguire una dieta specifica, bisogna sempre mettersi in allerta. Un organismo in fase di omeostasi dovrebbe mantenere inalterato il suo peso forma. Se hai il diabete il corpo deve lavorare di più per sopperire il mancato lavoro del pancreas. Lo stesso discorso vale per la necessità di urinare e la sete, sintomi piuttosto eloquenti.

Gli unici sintomi che possono essere confusi sono la stanchezza mentale e la vista offuscata, imputabili a un periodo particolarmente stressante. In ogni caso le conseguenze al diabete sono molto pericolose e possono causare malattie cardiovascolari, cecità o disabilità visive, insufficienza renale, insensibilità articolare e degli arti finanche all’amputazione dei piedi.

Le conseguenze di un diabete non trattano sono molto gravi e lentamente possono portare alla morte. Meglio prestare massima attenzione per non aggravare una situazione già compromessa.