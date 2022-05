Siamo animali sociali, ed è proprio grazie a questa caratteristica se gli esseri umani sono diventati la specie dominante sul pianeta. La capacità di relazionarci ai nostri simili infatti ha permesso concetti oggi basilari come la comunicaizone tramite linguaggio, la società come la conosciamo, il commercio e tantissime altre cose. Non tutti ovviamente siamo ugualmente portati a passare del tempo con altre persone, e ciò lo dimostra il concetto di asocialità, mai così diffuso e sdoganato come nei tempi attuali. Lo zodiaco indentifica, in questo caso prendendo in esame il mondo femminile, le personalità meno sociali in assoluto. Quali sono le donne più asociali?

Ecco le donne più asociali dello zodiaco: fai parte di queste 3?

Cancro

La donna Cancro non disdegna la compagnia ma è piuttosto selettiva, deve fidarsi in quanto detesta “fingere interesse” a trascorrere tempo con qualcuno. Tende comunque ad isolarsi con molta facilità, e per questo viene definita asociale, termine che non la trova concorde ma che spesso la identifica.

Vergine

La Vergine preferisce starsene per “fatti suoi” invece di “svendere la propria personalità” con persone che non presentano affinità. Anche se questo in alcuni casi le fa apparire un po’ troppo “superiori”, la natura della Vergine è essenzialmente questa. Preferisce passare poco tempo con gli altri, anche se si tratta dei propri cari.

Acquario

Se non la più asociale tra le donne, indubbiamente quella che non ne fa segreto. Si ritaglia spazi piuttosto brevi di socialità che trascorre con una ristretta cerchia di amici e parenti. Non è minimamente interessata ad apparire popolare.