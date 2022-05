L’orgoglio rappresenta una delle manifestazioni emotive, e rientra sia nella razionalità che nell’irrazionalità: secondo la definizione più diffusa è quel meccanismo mentale di “difesa” dei nostri principi e delle nostre capacità, ma può anche fare riferimento ad un concetto, o ad un altra persona. Siamo portati a far emergere il nostro orgoglio quando qualcosa o qualcuno mette in discussione alcuni principi. Nel campo degli uomini sono molti quelli che in maniera più o meno naturale palesano un orgoglio che talvolta eccede o comunque è molto più evidente rispetto alla media. Quali sono quelli più orgogliosi?

Gli uomini più orgogliosi dello zodiaco, quali sono? Ecco la risposta

Scorpione

Non lo ammette facilmente, o comunque non è sempre evidente ma Scorpione è un orgoglioso “professionista” anche se non ama palesarlo in modo evidente con le parole, quanto con i fatti. Generalmente non “scatta” quando viene punzecchiato, lasciando diverse avvisaglie verbali, ma quando si superano alcuni limiti, entra in modalità difensiva ed è pronto a palesare il proprio orgoglio.

Cancro

Non è mai una buona idea sfidare il Cancro, sopratutto l’uomo che è nato sotto questo segno in qualsiasi campo: anche se si trova in una condizione di svantaggio, pur essendone consapevole e pronto a “farsi male” pur di non apparire come debole ed incoerente. Per questo è considerabile un orgoglioso “eroico”

Leone

Solo in apparenza bonaccione e simpatico, Leone mantiene questo atteggiamento leggero solo finchè non si mettono in discussione alcuni valori morali di cui si fa difensore con molta partecipazione: l’uomo Leone è un orgoglioso puro ma non lo lascia intuire.