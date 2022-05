Le critiche, che ci piaccia o no, sono indispensabili per migliorare anche in base ai nostri errori: la nostra percezione per forza di cose non può garantirci sempre di essere compresa al 100 %, ecco perchè le cosiddette critiche costruttive, seppur “fastidiose”, sono assolutamente indispensabili per il corretto “vivere bene” in tutti gli ambiti. Alcune personalità sono aperte alle critiche, altre meno, altre ancora amano addirittura essere autocritici, ossia giudicando continuamente il proprio comportamento ed operato. Lo zodiaco evidenzia in modo particolare queste personalità. Ecco i segni più autocritici dello zodiaco.

I segni più autocritici, quali sono? Lo dice lo zodiaco!

Scorpione

Non sembra, ma Scorpione pur essendo decisamente equilibrato nel carattere almeno in apparenza, sono i primi a mettersi in discussione. I nati sotto questo segno sono famosi per provare ad “estraniarsi” dalla propria figura per comprendere quanto meglio possibile dove è possibile migliorare. E’ infastidito da eventuali cattive impressioni che la sua personalità può scaturire.

Pesci

Una personalità sensibile ed empatica come Pesci riesce senza problemi ad essere autocritica, anzi a volte lo è anche troppo: in uno slancio fortemente umile, questa personalità si mette alla prova costantemente e prova ad analizzare a ripetizione gli errori, magari dando a questo fattore troppo peso.

Leone

Sa benissmo come essere autocritico, come segno, ma non lo da a vedere. Migliora un po’ alla volta anche se spesso “fa il furbeto” visto che riesce a dare l’impressione di essere autocritico “a mo di scusa”. Leone è un segno che è portato fortemente al “volemose bene” ecco perchè è il primo a scusarsi e comprendere le proprie mancanze.