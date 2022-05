Il Bitcoin è una moneta virtuale che nasce nel 2009 da Satoshi Nakamoto. Nei primi tempi della sua comparsa, il suo valore non era granché. Ma successivamente, solo quattro anni dopo è arrivato a valere già 1000 dollari. Questa moneta, è diventata famosa soprattutto nell’ultimo decennio e sempre più seguita é diventata interessante nel mercato finanziario nell’ultimo decennio ed è stata considerata la prima criptovaluta vera e propria di grande diffusione.

Il valore di Bitcoin oggi è da togliere il fiato: ecco quanto vale

Tra gli anni più influenti di questa moneta troviamo sicuramente il 2021, nel quale è aumentato di parecchio il suo valore. C’è da dire però che rimane comunque una moneta molto volatile e quindi un giorno può valere tanto e il giorno dopo può crollare, o viceversa, ovviamente. Come sicuramente sta succedendo in questi giorni, dove il bitcoin ha avuto un forte crollo ed è arrivato a valere anche la metà del novembre scorso.

Il prezzo di questa moneta è stabilito dall’incontro della domanda e dell’offerta sui vari exchange in cui viene contrattato il valore. Nel momento in cui queste proposte coincidono viene stabilito un prezzo del bitcoin.

L’andamento altalenante del Bitcoin, però da molte preoccupazioni agli investitori.

Tra le cause che più influiscono su questa moneta, sono i fattori esterni che potrebbero causare un crollo ma anche una rimonta.

Per fare una previsione di questa moneta, come abbiamo già detto, dobbiamo considerare molti fattori esterni che incidono sicuramente sul valore della criptovaluta. Ad esempio in questo periodo, c’è da considerare la guerra in Ucraina contro la Russia, l’inflazione e la crescita nel primo trimestre dell’anno ferma al palo in molte nazioni tra le prime per produzione mondiale. Ma anche la crisi energetica e la pandemia.

L’unica cosa che si può fare ora, è aspettare e sperare in un incremento della moneta.