Difficile definire in modo preciso l’umiltà in quanto “dote” anche se tutti ne comprendiamo immediatamente il significato, e ne riconosciamo i vantaggi. Istintivamente siamo portati (quasi) sempre ad apprezzare una persona umile, ossia praticamente senza superbia e dotata di una modestia reale e sincera. Questo non significa che chi è dotato di questo tratto abbia un’autostima bassa: si tratta di una consapevolezza assoluta dei propri mezzi, spesso condita da una volontà a migliorarsi e migliorare gli altri. “Spulciando” tra le personalità femminili, abbiamo definito le donne più umili dello zodiaco. Eccole!

Le donne più umili dello zodiaco sono queste 3. Quali?

Acquario

Ha tantissime qualità, sopratutto umane e percettive, essendo capace spesso di intuire molto in anticipo le intenzioni e le emozioni degli altri. Raramente si bulla per le proprie doti, anzi spesso in modo molto naturale, fa apparire ogni buona azione e dote encomiabile come assolutamente naturale.

Pesci

Disprezza naturalmente qualsiasi manifestazione di arroganza ed è portata in maniera spontanea, essendo alla costante ricerca di nuove opinioni. E’ una donna sensibile ma anche curiosa che raramente appare soddisfatta in fatto di conoscenza e apprendimento. Non si scherza con una Pesci in fatto di umiltà.

Capricorno

Fortemente autorcritiche e solo in apparenza amano “vantarsi” delle proprie qualità, in realtà sono sempre pronte ad accogliere consigli e considerazioni anche piuttosto crtiche verso la propria persona. La Capricorno è orgogliosa ma non è affatto limitata e immatura da questo punto di vista: sa benissimo quali sono i suoi limiti e pur essendo portata a migliorarsi sa quando c’è da imparare.