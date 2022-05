Il POS è un dispositivo che permette di pagare mediante pagamento elettronico con carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Dal 30 giugno 2022, chiunque dovrà possederne uno per permettere al cliente di pagare come meglio crede. Infatti, da quella data, per legge, chi non ne avrà uno o non permetterà di pagare con la carta, sarà punito con una sanzione di 30 o più euro.

POS in tilt, ecco cosa sta succedendo in tutta Italia: “pazzesco”

In questo ultimo periodo però, si stanno avendo dei problemi proprio con questo dispositivo elettronico. Questo malfunzionamento si pensa che sia dovuto ad un possibile aggiornamento dei sistemi che sta causando problemi. Ma può anche essere dovuto a qualche attacco al circuito. I POS non funzionano neanche all’esterno e molte persone si trovano in difficoltà, perché non riescono ne a pagare con la carta ne a prelevare i soldi in contanti.

Al momento però si esclude che ci possa essere stato un attacco al circuito da parte degli hacker.

Il POS è ormai molto importante per gli esercenti, dato che molte persone preferiscono pagare con la carta di credito, piuttosto che in contanti. Questo anche per il Cashback di Stato, che porta a delle agevolazioni per chi usa questo metodo elettronico.

Può capitare però che il POS non funzioni. Tra le cause più comuni troviamo dei problemi connessi al terminale come la mancata accensione o la mancata emissione di scontrino. Questo malfunzionamento potrebbe essere causato dall’usura del dispositivo o semplicemente da una caduta. Si può decidere quindi di cambiarlo e risolvere il problema.

Un’altra causa potrebbe essere la connessione internet che non funziona. Per risolvere il problema bisogna chiamare il proprio operatore telefonico e nel caso il problema continui si può decidere di cambiare la rete con un’altra che abbia una copertura maggiore nella vostra città.