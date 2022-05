Ufficiale, ecco le migliori creme solari che non contengono ossibenzone: la lista

Le creme solari che non contengono ossibenzone esistono, non sono una chimera, quindi andiamo a scoprirle in vista dell’estate 2022. L’ossibenzone si trova nell’INCI degli ingredienti sotto la dicitura Oxybenzone. Ma cos’è? È un filtro solare organico a base di carbonio. La sua funzione principale, come possiamo immaginare, è quella di proteggere la nostra pelle dall’assorbimento dei raggi UVB e UVA.

Il problema non è tanto quello di essere un agente chimico che rilascia tossicità alla nostra pelle – anche se si suppone possa interferire con il nostro sistema endocrino – ma il fatto di essere dannoso per il mare. Se protegge la nostra pelle dai raggi nocivi non fa altrettanto con il sistema marino. Infatti, l’ossibenzone è responsabile dello sbiancamento dei coralli. In particolare, è stata denunciata una risposta negativa dall’anemone di mare, il quale trasforma la sostanza organica in un agente che sbianca e uccide i coralli.

Perché questa mutazione avviene? Lo studio, svolto da un team di ricercatori ambientali, ha dimostrato che esponendo gli anemoni di mare all’ossibenzone si scatena una reazione distruttiva nei confronti della barriera corallina. Per verificare tale reazione hanno inserito la sostanza in un mare artificiale. Hanno poi simulato la l’esposizione solare osservando il cambiamento in atto.

Dall’analisi dei tessuti degli anemoni si è scoperto che la sostanza si legava agli zuccheri innescando la formazione di radicali liberi. I radicali liberi sono letali per i coralli e li uccidono nel giro di poche ore. Ecco perché diventa importante scegliere delle creme solari senza sostanze inquinanti anche se non sono l’unico problema che attanaglia i nostri mari.

Lista delle creme solari senza ossibenzone

In certe località marittime e soprattutto nelle Riserve Naturali l’ingresso in acqua con le creme solari non biologiche è vietato. Ovviamente nessuno verrà a controllare la marca della crema solare ma questo sta a indicare quanto l’interesse nei confronti di ciò che mettiamo e l’impatto che ha nei confronti del sistema marino sia divenuto importante.

In questa ottica noi turisti possiamo fare molto al fine di preservare il benessere marittimo. Basta assumersi maggiore responsabilità nelle scelte di acquisto e una determinata consapevolezza. Se vogliamo che i mari, così come li vediamo oggi, possano essere fruibili anche per le prossime generazioni dobbiamo intervenire subito.

Scegliendo dei prodotti solari che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente è già una prima mossa sulla strada del rispetto reciproco. Valutando i prodotti in commercio nei supermercati, nelle erboristerie e nei negozi specializzati, abbiamo stilato una lista di creme solari senza ossibenzone. Tra queste figurano:

Omnia: latte Solare Eco-bio SPF 50+ Viso e Corpo;

La saponaria: crema solare SPF 50 – Bimbi e pelli sensibili;

Officina Naturae: crema Solare Naturale SPF 50 –;

Fitocose: latte solare alla Carota SPF 50 –;

Bjobj: crema Solare Fluida Bimbi SPF 50.

La lista non rispetta un ordine di qualità ma un ordine generale di enunciazione. Come possiamo vedere i prodotti senza ossibenzone sono quelli ad alta protezione solare che hanno sostituito i filtri chimici con quelli organici rispettando così l’ambiente e la nostra pelle. Pensa all’ambiente ora che si sta avvicinando l’estate!