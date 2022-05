Ad oggi il cambio euro-sterlina non conviene farlo perché sarebbe molto più sfavorevole per l’euro.

La sterlina, come sappiamo è la valuta del Regno Unito ed è tra le più antiche in circolazione. Insieme all’euro, allo yen giapponese e al dollaro statunitense è la più scambiata all’interno del mercato del cambio e insieme alle altre 3 forma il cosiddetto “paniere” delle monete grazie a cui si calcola il valore dei diritti di prelievo del FMI.

L’euro invece è la nostra moneta e quella dei paesi della zona euro. Ma solo 19 dei 27 paesi membri dell’Unione aderenti all’Unione economica e monetaria dell’Unione europea hanno adottato questa moneta.

Prima di vedere quanto vale oggi il cambio, vediamo dove è possibile farlo. Ovviamente si può fare sia nel paese di residenza, sia nel paese in cui si usa la moneta in questione, che si vuole cambiare. Nel nostro caso parliamo appunto dell’Italia e del Regno Unito. In Italia, il cambio può essere effettuato sua in Posta, sia in Banca. Farlo qui però non conviene molto perché ci sono tasse e commissioni da pagare e quindi andremo a perdere molto di più.

Nel Regno Unito, invece il cambio può essere fatto all’aeroporto, appena si atterra, in dei negozi appositi. Ma vale lo stesso discorso delle commissioni e delle tasse.

Una soluzione più vantaggiosa invece sono i piccoli negozi di souvenir che si trovano in giro per la città. Questi infatti hanno le commissioni più basse e quindi sono molto più convenienti.

Cambio euro-sterlina, conviene farlo? Ecco il parere dell’esperto

Arriviamo ora alla parte fondamentale di questo articolo, il valore del cambio euro-sterlina.Ad oggi questo cambio è pari a 1,18 sterline. Quindi con un euro avremo 1.18 sterline e con 1 sterlina avremo solo 0,85 euro. Ciò significa che il cambio è sfavorevole verso l’euro, perché con meno di 1 sterlina si otterrà più di 1 euro, mentre con più di un euro si potrebbe acquistare una sterlina.