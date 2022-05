Come salvare le petunie dal vento? Ecco il segreto dell’esperto

Dobbiamo salvare le petunie dal vento perché la loro particolare forma del fiore a campanella tende a staccarsi con facilità. Infatti, quando il fiore della petunia si secca lo vediamo cadere sul vaso o sulla fioriera in maniera piuttosto teatrale. Ciò sta a indicare che esiste una normale predisposizione del fiore a staccarsi e quindi è a rischio con le correnti ventose estive.

Il periodo più pericoloso, di fatto, è proprio l’estate quando all’improvviso compaiono nell’orizzonte i temporali che si scatenano nel giro di pochi minuti portano con sé forte vento e pioggia. Al termine del loro passaggio ritroviamo tutti i cadaverini delle nostre petunie, le quali ci hanno abbandonato con troppa celerità.

I segreti per la messa a dimora delle petunie

Le petunie sono delle piante di origine brasiliana e come le procaci conterranee amano follemente il caldo e il sole. Per cui dobbiamo trovare loro una posizione soleggiata. Se la mettiamo in una zona poco soleggiata non farà una fioritura abbondante. Vengono vendute in vaso e si presentano in una miriade di colorazioni, sfumature e gradazioni. Tanto che ogni petunia appare sempre diversa dall’altra.

Ha bisogno di spazio quindi quando la acquistiamo già in vaso dovremo procedere a svasarla. Mettiamo una base di argilla espansa e poi utilizziamo del terriccio acidofilo o quello destinato ai fiori colorati. Il concime lo possiamo mettere direttamente sull’acqua di annaffiatura. Basterà acquistare quello in polvere e spruzzarlo ogni due settimane, così da favorire la fioritura.

L’annaffiatura deve essere frequente perché la petunia vuole un terreno umido. Bisogna evitare però il ristagno di acqua e siccome le radici della petunia tendono a scendere molto in profondità fra l’argilla espansa e il terriccio mettiamo uno strato di tessuto non tessuto così si fermerà senza toccare l’acqua del contenitore.

Come salvare le petunie dal vento

Una volta messa a dimora le petunie facendo attenzione alle sue esigenze nutrizionali dobbiamo occuparci dei suoi nemici più temibili. Non sono gli insetti o i parassiti bensì il vento. Come abbiamo già detto, i fiori di petunia sono piuttosto delicati e tendono a staccarsi facilmente per cui dobbiamo intervenire per fare in modo che ciò non accada.

Una soluzione è quella di posizionare la pianta in alto, vicino a una pergola o sul lato della casa affinché sia riparata dalle correnti di aria. Bisognerà testare la zona meno esposta e quella che rimane comunque esposta al sole. L’ideale è il lato sud della casa o del balcone così da avere luce per tutto il giorno.

Un’altra idea è quella di posizionare dei telai che vadano a proteggere i fiori nel lato più esposto al vento. Possiamo realizzare un telaio anche facendo salire delle piante rampicanti che fungeranno da protezione alla nostra petunia. Oppure utilizzare un paravento in dimensioni contenute e magari non troppo spesso così da eliminare parte della luce. Se teniamo la petunia sulla finestra dovrebbe essere in parte riparata ma qualora dovesse presentarsi un forte vento bisognerà essere veloci e portarla all’interno o chiudere leggermente i balconi affinché la riparino.