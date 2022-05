Il litigio può essere percepito e interpretato in molti modi: per alcuni si tratta di una condizione da evitare perchè sviluppa altre cose “non proprio positive”, mentre per altri rappresenta la crisi nel senso più neutro del termine, dai quali può scaturire un cambiamento. Anche gli esseri umani nella diversificazione che li contraddistingue, sono portati ad un conflitto, ma alcune personalità per varie motivazioni, sembrano uscire quasi sempre “indenn” da queste situazioni, risultando impossibili da litigarci. Litigare con loro è difficile, quali sono questi segni per lo zodiaco?

I segni con i quali è difficile litigare: li conosci?

Leone

Leone non tiene facilmente il broncio e dimentica, apparentemente tutto. E’ un bonaccione nato, e per questo motivo viene considerato un “esperto” a gestire i rapporti umani sempre e comunque. E’ più facile vederlo nervoso per le piccole cose, ma è realmente complicato litigarci anche perchè non ama dilungarsi troppo.

Bilancia

E’ l’equilibratore dello zodiaco, non necessariamente il segno più calmo il più abile a gestire le parole e le proprie emozioni. Paradossalmente a volte è questo tratto il motivo di un acceso nervosismo nei loro interlocutori ma loro sono interessati al dialogo non per “cambiare idea” agli altri, quanto per paragonare due posizioni.

Pesci

Non è minimamente interessato ad ogni forma di conflitto: Pesci vuole solo la tranquillità e l’armonia per tutti, è un vero umanista e non “scappa” dai confronti verbali e di idee, ma questi non diventano praticamente mai un litigio vero e proprio. Gode di grande stima da parte di tutti anche se è fin troppo volubile.