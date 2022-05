Oroscopo Branko domani, 23 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani luendì 23 maggio 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 23 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio retrogrado potrebbe comportare qualche piccola incomprensione dei malintesi, possibili fastidiosi ritardi o contrattempi tecnici. Occorrerà particolare cautela nel dialogo, nei rapporti con gli altri, per evitare spiacevoli fraintendimenti.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Mercurio tornerà amico e darà una mano agli affari, ai progetti di lavoro, alle trattative, ma non solo. Ne gioveranno anche le relazioni, i rapporti interpersonali e il dialogo. Dovresti approfittarne, per recuperare l’armonia persa in passato.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio sarà di nuovo in Toro, ma non dovrai temere per gli affari. Anche da quel punto del cielo la stella si occuperà della tua vita pratica, ti procurerà contatti e scambi, perfino con luoghi lontani, favorirà l’import-export.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai fare i conti con un Mercurio retrogrado. È probabile che il pianeta provocherà qualche irritante ritardo, dimenticanze, piccoli malintesi o intoppi tecnici. Niente che non potrai superare con un po’ di calma e di razionalità.