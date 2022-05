Oroscopo domani 23 maggio 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 23 maggio 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 23 maggio.

Oroscopo Paolo Fox domani – 23 maggio 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà un ottimo inizio di una settimana che si preannuncia molto promettente. Giornata interessante per il Toro. La giornata di domani per in nati in Gemelli sarà un po’ stancante. Il Cancro sta vivendo un momento di grande revisione della sua vita.

Domani il Leone avrà un tale fermento che si sentirà particolarmente concitato. Le cose si stanno muovendo con velocità. La Vergine domani dovrà fare i conti con una Luna in opposizione: meglio avere prudenza! Domani la Bilancia dovrà sforarsi di mantenere la calma e più diplomazia possibile. Lo Scorpione deve cercare di smaltire la tensione maturata durante l’ultimi fine settimana.

Domani per il Sagittario si preannuncia un inizio settimana piuttosto sottotono. Sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso. Il Capricorno dovrebbe evitare di riversare la sua rabbia nel rapporto di coppia, se non vorrà innescare discussioni accese. Molta agitazione interiore per l’Acquario che vorrebbe rivoluzionare la propria vita. Infine, domani i Pesci avranno più forza, grazie al transito della Luna nel segno.

Oroscopo Branko domani – 23 maggio 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete potrebbe guadagnare più soldi grazie al nuovo transito di Mercurio. Il Toro sarà supportato negli affari, nelle compravendite, anche i Gemelli avranno un aiuto in più nella vita pratica. Domani il Cancro potrà concentrarsi sui progetti di lavoro, godere di rapporti interpersonali più distesi.

Domani il Leone e lo Scorpione potrebbero incappare in qualche piccolo contrattempo tecnico, un ritardo, un rallentamento irritante. La Vergine domani guadagnerà un alleato in più: Mercurio, che darà nuovo slancio agli affari e ai rapporti interpersonali. La Bilancia sarà favorita nelle trattative, nei contatti, nelle attività di import-export.

Domani il Sagittario e il Capricorno saranno avvantaggiati dal nuovo transito di Mercurio nel segno del Toro. Da domani l’Acquario avrà bisogno di molta cautela, per gestire al meglio i rapporti interpersonali. Mercurio tornerà di nuovo amico dei Pesci. Finalmente potranno riportare la pace in famiglia, recuperare un dialogo più rilassato con i figli.