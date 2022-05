Oroscopo domani Branko, 23 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko domenica 22 maggio 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 23 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko finalmente ti libererai di Mercurio in opposizione. Questo vorrà dire che i progetti professionali si sbloccheranno, arriveranno buone notizie, le risposte che stavi aspettando da tempo. Anche i rapporti con gli altri diventeranno più rilassati.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani Mercurio entrerà nel segno del Toro, in aspetto favorevole. Questo nuovo transito arriverà in tempo per proteggere il tuo amore. Oltretutto, da sabato potrai contare su una nuova complice: Venere che si affiancherà a Mercurio. A poco a poco anche le coppie che hanno vissuto momenti di crisi riusciranno a ritrovare la serenità.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio sarà in quadratura. Dovrai cominciare a fare più attenzione ai rapporti interpersonali, in famiglia e nel lavoro. Meglio evitare di dire una parola di troppo, ti converrà usare maggiore cautela.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Mercurio tornerà indietro in posizione amica. Questo nuovo passaggio ti permetterà di recuperare le difficoltà con un minimo sforzo, soprattutto in famiglia. Riuscirai a comunicare con più serenità con figli piccoli e adolescenti.