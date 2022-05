Oroscopo domani Paolo Fox, 23 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 23 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 23 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Marte comincerà un transito molto buono, Giove è già in ottimo aspetto. Insomma, le cose si stanno muovendo velocemente e tu dovrai tenere a bada questa grande concitazione. Vorresti fare tutto e subito. Anche in amore dalle prossime ore arriveranno occasioni d’oro per chi le saprà cogliere al volo.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani purtroppo la Luna sarà in opposizione. Nel corso della giornata potresti vivere qualche piccolo fastidio, un po’ di incertezza o di confusione. In linea di massima stai vivendo un momento di grande forza. Se aprile ha messo a dura prova le relazioni, maggio, specialmente d’ora in avanti, si potrà recuperare bene. Molto presto anche Venere tornerà attiva. Novità intriganti per i cuori solitari…

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai avere particolare cautela, anche in amore. Mai come adesso è fondamentale mantenere un equilibrio, un po’ di diplomazia in più, Negli ultimi giorni è probabile che qualche Bilancia abbia perso la pazienza con una persona o che si sia allontanata in silenzio. Situazioni poco trasparenti, compromessi difficili da raggiungere: servirà prudenza.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani dovrai cercare di smaltire tutta la tensione accumulata durante il fine settimana. Anche se hai un oroscopo molto importante, nei prossimi giorni potresti sentirti un po’ agitato, soprattutto in famiglia. Forse ti sei ritrovato ad accettare cose e situazioni contro stomaco, a dire sì troppe volte e ora avresti solo una gran voglia di ribellarti, di far valere i tuoi diritti. Occorrerà cautela.