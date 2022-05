Oroscopo Paolo Fox domani, 23 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 23 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti accusare un leggero calo fisico o sentirti un po’ nervoso. Cerca di farti scivolare le cose addosso! In generale, stai vivendo una grande rinascita che riguarderà il lavoro e l’amore. hai una volontà crescente di cominciare a afre qualcosa di nuovo e importante.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovrai cominciare a fare più attenzione, specialmente in amore. Nelle ultime settimane hai dovuto affrontare problemi piuttosto pesanti, di tipo personale, economico o lavorativo. Qualche persona non si è comportata in maniera corretta nei tuoi confronti. Se ti senti ancora molto arrabbiato, dovresti sforzarti di non riversare questa rabbia nel rapporto di coppia.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani crescerà una profonda agitazione interiore causata dal fatto di voler fare grandi cose, ma dover fare i conti con la realtà circostante. In questo momento ti costa fatica continuare a fare le stesse cose, frequentare le solite persone. Anche se Marte comincerà un buon transito, non riuscirà a placare del tutto gli animi. Sono molti gli Acquario che stanno facendo una cosa e vorrebbero fare tutt’altro, che hanno accanto persone che non stimano più di tanto. Dovresti iniziare a pensare di fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani la Luna sarà nel tuo segno: ti sveglierai con più energia e vitalità. Si preannuncia una settimana piuttosto tranquilla, anche se potrebbe suscitare qualche piccola perplessità. Se dovrai discutere con una persona, se dovrai fissare un appuntamento importante, punta alla giornata di mercoledì.