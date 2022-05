Come si usa dire, la pazienza è la virtù dei forti, caratteristica legata all’esperienza e alla maturità, ma anche all’intelligenza: un paziente riesce naturalmente a fronteggiare con una lucidità e una calma superiore alla media anche una situazione complicata che farebbe saltare i nervi a chiunque altro, e nel contesto maschile sono molti gli uomini che si rivelano essere particolarmente “complessi da gestire” in fatto di pazienza. Anzi alcuni di loro sono assolutamente non in grado di tenere sotto controllo i nervi: ecco gli uomini meno pazienti dello zodiaco.

Quali sono gli uomini meno pazienti dello zodiaco? Ecco la risposta

Leone

Sembra strano trovare questo segno in lista: Leone è amato da (quasi) tutti perchè non sembra essere scalfito emotivamente dalle situazioni difficili. In realtà ciò rappresenta solo un’apparenza anche piuttosto flebile e relativamente effettiva. Va tutto bene finchè non viene compromesso lo stile di vita del Leone: in questo caso “scatta” con una certa facilità anche per delle sciocchezze.

Gemelli

E’ molto variabile dal punto di vista dell’umore e ciò non permette loro di essere considerati affidabili dal punto di vista della pazienza. Conoscono bene questa loro particolare peculiarità ma sostanzialmente possono farci poco: basta realmente poco per vederli frustrati e innervositi.

Ariete

Non dovrebbe stupire trovare Ariete in lista. E’ un profilo emotivo e che non conosce realmente bene il significato della pazienza, che viene percepita da lui come una sorta di costrizione. E’ li il problema, Ariete non “comprende” a fondo perchè dovrebbe essere più paziente, fattore che lo rende forse il meno paziente.