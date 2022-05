Con le nuove tecnologie, l’INPS sta cercando di semplificare alcune domande necessarie per ottenere qualche agevolazione o bonus. Ad esempio, ha semplificato la domanda per richiedere l’ISEE, facendone uno precompilato.

L’INPS nel 2022, ha dato l’opportunità di richiedere sul loro portare online l’ISEE precompilato.

Il servizio online, sul sito apposito dell’INPS, permette di calcolare tramite il portale istituzionale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente con dei dati precompilati forniti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.

Come fare l’ISEE pre-compilato online? Ecco la guida completa

Ovviamente ci sono varie modalità per richiedere la DSU, tra questi ci si può recare al comune, all’INPS stesso, al caf o online.

Online si può compilare ISEE precompilato. Questo isee è più facile perché contiene già alcune informazioni, come i canoni di locazione, i patrimoni mobiliari e immobiliari, i redditi ai fini IRPEF e i trattamenti INPS esenti ai fini IRPEF. Questi dati hanno riferimento ai due anni precedenti.

Per fare questa domanda, basterà andare sul sito apposito dell’INPS, come già detto. Bisogna poi fare l’accesso con SPID, CIE o CNS.

Per fare questa domanda, innanzitutto bisogna autodichiarare delle informazioni come i composizione del nucleo, i dati non disponibili negli archivi amministrativi e gli elementi di risconto relativi ai due anni precedenti.

Questo può essere però semplificato prendendo i dati direttamente dall’ultima DSU, ovviamente se non sono cambiati. Da questa dichiarazioni quindi si possono prendere tutti i dati mancanti come i dati relativi ai componenti del nucleo familiare, gli assegni corrisposti al coniuge, gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli, se ci sono disabilità e non autosufficienza autoveicoli ed altri beni durevoli.

Dopo le dovute verifiche, circa 10 giorni dopo, l’ISEE sarà pronto e si potranno richiedere le nuove agevolazioni.

