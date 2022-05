I ciclamini sono delle piante che appartengono alla famiglia delle Primulaceae. Viene definita pianta invernale e la sua fase di riposo, a differenza delle altre piante, è proprio d’estate.

Il ciclamino, come sappiamo è formato da un tubero appiattito o rotondeggiante, da cui spuntano le foglie e i fiori. I fiori li possiamo trovare di diverso colore, come rossi, bianchi, rosa o viola. Dobbiamo fare la differenza anche tra le varietà che vanno coltivate in giardino e quelle che devono essere coltivate in vaso. Infatti i ciclamini con i fiori più grandi possono essere coltivati in vaso, mentre quelli più piccoli, devono essere coltivati in giardino.

I ciclamini hanno bisogno di molta luce, ma quest’ultima, non deve essere diretta. Inoltre, se sono coltivati in casa, non devono essere messi in una stanza molto calda, dato che la temperatura ideale è tra i 10 gradi e i 18 gradi. Ma come si fanno a conservare i ciclamini negli anni?

Ecco il metodo infallibile per conservare negli anni i ciclamini

Abbiamo già detto, che il riposo vegetativo di questa pianta è opposto rispetto alle altre, infatti comincia all’inizio della primavera. Se la pianta si trova fuori, deve essere messa in un posto fresco ma comunque soleggiato. La pianta anche nel suo riposo vegetativo, va curata e non lasciata morire. Si devono togliere tutti i fiori e le foglie secche, fino a far rimanere solo i bulbi.

I bulbi devono essere messi in dei vasi all’ombra e ad inizio autunno devono essere trasferiti in un nuovo vaso, con del nuovo terriccio. Questi nuovi vasi devono essere annaffiati spesso, ma ovviamente non eccessivamente. Per non sbagliare, si può mettere l’acqua direttamente nel sottovaso, così da farla assorbire direttamente alla pianta.

Si devono sempre evitare ristagni idrici o il terriccio troppo umido, perché potrebbe portare la pianta a morire o a riempirsi di muffa.

È consigliato anche non smettere mai di concimarla, anche nei mesi caldi. Si può concimare ogni 15 giorni, così da aiutare la pianta a crescere sana e forte e a dare ogni anno una splendida fioritura invernale.

Inoltre, se la pianta è troppo grande e non riesce più a crescere, è opportuno cambiare il vaso, con uno più grande.