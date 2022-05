E’ innegabile che alcune personalità riescono ad avere un’ascendente decisamente più rilvante rispetto alla media: esistono profili che “passano inosservati” in mezzo alla folla, mentre altri risultano essere completamente adattabili ad ogni contesto. C’è chi è carismatico e quindi riesce ad avere un’influenza importante sugli altri, ma nell’infinita diversità umana, esistono anche personalità che sono “dotati” del poco apprezzabile tratto di far abbassare il morale chi hanno vicino. Impossibile definire precisamente il fattore specifico, ma lo zodiaco può aiutarci a identificare i segni che riescono a far deprimere con più facilità risultando quindi depressivi.

I segni più depressivi dello zodiaco sono questi. Li conosci?

Ariete

Ariete è un impulsivo ma che manifesta a più riprese un tratto mediamente empatico. In sostanza, comprende perfettamente il potere positivo o negativo che può avere su un’altra persona. Ciò non toglie che a larghi tratti questo segno zodiacale risulti avere delle aspettative estremamente alte nei confronti del prossimo. Questo scaturisce inevitabilmente uno scarso morale nelle persone che lo circondano.

Scorpione

A volte è realmente sfibrante stare accanto ad uno Scorpione. Stimolante ma anche molto stancante perchè risulta essere praticamente impossibile da soddisfare perchè mediamente egocentrico, anche se non potrebbe mai ammetterlo apertamente. Profilo logico a larghi tratti, quando si arrabbia, tende a scatenare i propri nervi sugli altri.

Leone

Anche un bonaccione come Leone è un più che discreto depressivo, sentimento che riesce, senza farlo apposta ovviamente, ad influenzare anche gli altri, sopratutto quando si tratta di sofferenze in amore. E’ un profilo che purtroppo non si rende conto che le proprie parole e le proprie azioni hanno un effetto dirompente sugli altri.