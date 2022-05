Se vuoi perdere chili puoi usare queste tisane, funzionano davvero da anni

Per perdere chili bisogna assumere dei cibi con un basso contenuto zuccherino e disintossicanti. Quindi, cosa c’è di meglio delle tisane? Esistono diversi tipi di tisane fai da te che possono aiutarti veramente a perdere chili senza fare troppa fatica o tanti allenamenti. Alcune aiutano a disintossicare, altre favoriscono la diuresi, altre ancora sono preposte allo smaltimento delle tossine. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta!

A favorire tutti questi fenomeni sono i micronutrienti presenti nella frutta, nella verdura e nelle spezie che in combinazione ad altri elementi favoriscono la rigenerazione dell’organismo. Le tisane possono essere bevute in qualsiasi stagione dell’anno perché sono ottime sia fredde che calde e non hanno quasi alcuna controindicazione.

Certo, è sempre meglio non esagerare e non assumere gli stessi micronutrienti per un periodo troppo lungo. Piuttosto è preferibile cambiare tisana così da assicurare al nostro sistema digestivo una ventata sempre nuova di nutrimenti. E lui ci ringrazierà garantendoci un livello di salute e benessere sempre al top.

Se vuoi perdere chili, usa queste tisane

Per disintossicare il nostro fegato a seguito di un pranzo pesante possiamo sfruttare le proprietà del carciofo. Questo ortaggio dal gusto assai particolare favorisce lo smaltimento delle tossine. E ciò si rivela importante quando abbiamo esagerato con i cibi e vogliamo ripristinare la normale funzionalità dell’organismo.

Per realizzare una tisana al carciofo sarà necessario lasciare in infusione delle foglie essiccate di carciofo (si trovano in erboristeria) per almeno dieci minuti. La bevanda va poi filtrata ed è pronta per essere bevuta. Se la beviamo calda la sua funzione primaria sarà potenziata dal liquido caldo che tende a distendere le pareti digestive. Il gusto è troppo forte? Addolciamo la tisana con un cucchiaino di miele e se non basta aggiungiamoci del succo di limone.

Hai bisogno di combattere la ritenzione idrica? Affidati allo zenzero. Questa radice asiatica contiene una buona quantità di antiossidanti, degli elementi capaci di stimolare il rinnovamento cellulare e di rendere la pelle dall’aspetto più sano e giovane. Abbinata al limone stimola la diuresi andando a eliminare gli effetti indesiderati della ritenzione idrica.

L’effetto è potenziato qualora bevessimo la bevanda alla mattina prima di consumare la nostra colazione. Basterà mettere in infusione qualche fettina di zenzero e aggiungere il succo di mezzo limone. Volendo si può addolcire con del miele, dello sciroppo di agave o di acero. Bere la bevanda ancora calda e poi attendere una quindicina di minuti prima di fare colazione.

Il tarassaco si trova in erboristeria ed è un ottimo alleato per il gonfiore addominale. Se soffri di stipsi o di gonfiore addominale, una tisana al tarassaco sarà in grado di risolvere il problema. Ma se soffri di tiroide dovrai fare attenzione a non consumare troppo tarassaco. È stato rilevato, infatti, che il fiore influisce sull’ormone tiroideo e può provocare scompensi nella sua ordinaria funzione. Può anche interagire in maniera nociva con le compresse per la tiroide, bloccando di fatto il loro effetto. Prova a consumare queste tisane per almeno un mese: l’effetto dimagrimento sarà assicurato e sarai pronta per la prova costume.