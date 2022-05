Le rose appartengono alla Famiglia delle Rosaceae e si hanno circa 100/150 specie che hanno alcune caratteristiche fondamentali simili. Ne esistono molte varietà, come le rose cespugliose, le sarmentose, le rampicanti, le striscianti, gli arbusti e gli alberelli a fiore grande o piccolo, quelle a mazzetti, le pannocchie o i solitari, le semplici o le doppie, quelle da frutti ad achenio contenuti in un falso frutto.

Le rose classiche, che di solito troviamo nei giardini, sono cespugliose o arbustive. Si presentano con dei lunghi steli, eretti e spinosi. All’estremità poi troviamo i fiori.

Le foglie della rosa invece, sono seghettate, di colore verde intenso

Le rose fioriscono da maggio a settembre. Hanno bisogno di un clima mite e devono essere posizionate in luoghi soleggiati o semiombrosi. Inoltre, devono essere riparate dal vento, che potrebbe danneggiarle.



Il terreno dove deve essere posizionata la pianta deve essere umido e ben drenato. Per quanto riguarda le annaffiature, queste devono essere molto frequenti durante la fioritura. Per crescere bene, è consigliato concimarlo all’inizio della ripresa vegetativa.

Si possono togliere le spine dalle rose? la risposta che nessuno sapeva

Le spine della rosa, vengono chiamati più precisamente aculei. Gli aculei, il cui nome scientifico è “dardi”, sono escrescenze del tessuto sub-epidermico dei fusti. Sono meno resistenti delle spine e quindi possono essere staccati nettamente con grande facilità. Hanno il compito di difendere la pianta dalla voracità degli animali.

Non è molto consigliato staccare le spine della rosa perché le ferite presenti sullo stelo della rosa possono provocare delle contaminazione dell’acqua nel vaso e il deterioramento della corteccia dello stelo, che potrebbero portare a far morire la pianta.



Quindi possiamo dire che, una rosa con le spine dura quindi più a lungo di una che ne è stata privata. L’acqua nel vaso della rosa senza spine rimane comunque torbida.

L’unico motivo valido, per togliere le spine, potrebbe essere dovuto a facilitare la lavorazione dei fiori e di non usare i guanti per maneggiarli meglio. Se proprio è necessario quindi, si possono rimuovere cercando di danneggiare il meno possibile il tessuto, cioè ripiegandole e rompendole con la mano.