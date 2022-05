Il tema legato al talento tende a dividere abbastanza le scuole di pensiero: con questo termine si far solitamente riferimento a delle attitudini specifiche in altrettanti specifici campi, insomma una sorta di proprietà intrinseca che in molti casi è naturalmente associato a specifiche personalità. Non tutti sono d’accordo, in quanto secondo un’altra scuola di pensiero il tanto come concetto non esiste o comunque si tratta di qualcosa non così definito. In ogni caso lo zodiaco tende a “raggruppare” alcune personalità, in questo caso maschili, più talentuose. Quali sono gli uomini più talentuosi in assoluto?

Ecco gli uomini più talentuosi dello zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Gemelli

E’ il padrone del multitasking, ossia della capacità di occuparsi di più cose simultaneamente. Per questo è considerato anche un segno particolarmente ricettivo, al quale basta impegnarsi appena un po’ per emergere. Il suo è quindi considerabile una sorta di talento iper polivalente perchè anche se deve impegnarsi come tutti per ottenere successi, sembra riuscirci in maniera più naturale e “semplice” rispetto ad altri.

Vergine

Vergine spesso rientran nella seconda descrizione elencata nella parte iniziale dell’articolo: è solito “costruirsi” da solo il proprio talento, ma la maniacalità che lo contraddistingue lo fa “spiccare”. E’ particolarmente portato alle questioni logiche.

Scorpione

Maggiormente votato al contesto artistico e umanitario, spesso Scorpione riesce ad essere pratico ma anche decisamente profondo. Anche se non è facile entrare in confidenza con lui, si rivela essere particolarmente talentuoso un po’ in tutti gli ambiti, sopratutto quelli dove è necessario esporsi in prima persona.