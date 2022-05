Esiste un modo per evitare che si abbassi la pressione all’improvviso: ecco la verità

Per evitare che si abbassi la pressione all’improvviso esiste un modo ed è meglio conoscerlo per non cadere lunghi distesi a terra. I cali di pressione sono frequenti soprattutto in estate quando le temperature si alzano e magari ci siamo dimenticati di bere. Si fa presto a espellere i minerali contenuti nel nostro organismo con il calore per cui è meglio non dimenticarsi mai di aggiungere un po’ di magnesio alla nostra bottiglietta di acqua.

Dobbiamo però ricordare che la pressione sanguigna è piuttosto altalenante perché è influenzata da molti fattori diversi come uno spavento improvviso, un’arrabbiatura, lo stress, la sensazione di panico, eccetera. In generale, possiamo affermare che sono le emozioni forti quelle a scatenare una variazione improvvisa di pressione sanguigna.

Per cui il segreto è quello di mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili. E cercare di bilanciare la concentrazione di micronutrienti nel nostro organismo così da non perdere le funzionalità che permettono di preservare l’omeostasi. Per questo serve un’attività fisica regolare, una dieta equilibrata e un benessere generale.

Per evitare che si abbassi la pressione all’improvviso prendi il magnesio

Con l’innalzarsi delle temperature e la relativa afa può succedere che il nostro corpo si senta fiacco a causa di un calo di pressione. I vitamine e i minerali fuoriescono con la sudorazione e noi non facciamo in tempo ad assumerne abbastanza. Ci sentiamo così spossati, privi di energia e a risentirne è anche la nostra mente. Perdiamo la concentrazione e fatichiamo a essere produttivi.

Per evitare che si abbassi la pressione e che si manifestano tutte queste conseguenze basta aggiungere alla nostra bibita un po’ di magnesio. Il magnesio è un minerale presente in natura sotto forma di granuli ed è essenziale per il nostro benessere. Coadiuva la maggior parte delle funzioni cellulari così da mantenere in servizio il nostro corpo. E i suoi benefici sono noti per gli sportivi perché il suo raggio di azione si estende, oltre al sistema nervoso, anche all’apparato muscolare.

Tra le tante mansioni del magnesio c’è anche quella di facilitare l’assimilazione delle vitamine D (ne favorisce la sintesi), B, E, D e C e, aspetto non meno importante, concorre alla formazione del glucosio. Capirai ora quanto sia fondamentale la sua presenza nel nostro organismo e quanto una sua mancanza sia deleteria.

Come facciamo ad aggiungere magnesio alla nostra dieta? Lo possiamo fare attraverso l’acqua. Hai presente le bibite energetiche potenziate ai sali? Ecco, quelle contengono magnesio. Ma non è necessario acquistare dei prodotti confezionati che tra l’altro possono essere ricchi di zuccheri, potrai realizzarli semplicemente a casa.

Bevanda al magnesio

Una ricetta estiva ottima come bevanda per l’estate è una miscela di acqua, menta, limone e magnesio. Dovrai mettere a infusione le foglie di menta nell’acqua e poi quando si sarà raffreddata potrai filtrare il tutto. All’acqua filtrata aggiungi il succo di uno o mezzo limone e un cucchiaino di magnesio. Metti la bevanda all’interno di una borraccia e consumala durante l’arco di tutta la giornata per rivitalizzare il tuo organismo.