Siamo tutti alla ricerca di personalità che sono in grado di rispettare le nostre aspettative e soprautto la nostra fiducia: uno dei più grandi timori della nostra esistenza è venire traditi, indifferentemente dal contesto. Anche il mondo femminile nella sua sterminata diversità caratteriale è ricco di donne che effettivamente si dimostrano maggiormente degne di fiducia di altre. Ovviamente si parla di “tendenze”, quindi se il vostro segno non appare in lista, non disperatevi. Le seguenti personalità femminili risultano essere le più affidabili.

Le donne più affidabili dello zodiaco sono queste 3. Le conosci?

Pesci

La donna Pesci a volte viene considerata eccessivamente accondiscendente e remissiva. In realtà essendo dotata di grande sensibilità ed empatia questo non è completamente vero. Si tratta di una personalità molto “forte” a modo suo e lo dimostra solo con alcune persone, ossia coloro che rispetta maggiormente. Una Pesci non metterà mai dai parte i propri cari per secondi fini.

Capricorno

E’ la donna “trasparente”, emotivamente parlando. Dotata di un elevatissimo senso morale, la Capricorno è tra le più affidabili perchè onesta e dalla personalità “pulita”. A volte alcune persone tendono ad approfittarsi di questo tratto, ecco perchè tendono a fidarsi a loro volta delle persone sbagliate.

Toro

La donna Toro è orgogliosa, cocciuta ma sempre pronta ad aiutare chiunque sia effettivamente in difficoltà, senza distinzioni di ogni tipo. Detesta i luoghi comuni e deve fare i conti con una statura morale che a volte la fa apparire effettivamente testarda perchè fa solitamente solo quello che le dice la propria testa.