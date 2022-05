Può capitare di avere in casa dei rami di mimosa, che però stanno seccando. Queste mimose però possono essere riutilizzate e non per forza buttate. Si possono innanzitutto ripiantare o semplicemente fare delle decorazioni in casa. Vediamo cosa fare.

Non buttare la mimosa: ecco come creare una nuova pianta da scarti

Innanzitutto, possono essere ripiantati. Basterà metterla per qualche giorno in un bicchiere d’acqua e poi usarlo proprio per piantare nuove piante di mimosa.

Con una cesoia, tagliamo le foglie e i fiori, così da farne ricrescere dei nuovi.

Tagliamo dei piccoli rami di circa 10 cm. In un vaso mettiamo un mix di sabbia e torba o con solo della torba, così da avere un terreno che dreni bene.

Inseriamo il rametto e interriamole per i 2/3 della lunghezza rispettando la polarità della talea. Riempiamo tutto il vaso e poi mettiamo queste piantine in un luogo luminoso ma riparato da vento e pioggia. Dopo un anno o due si possono trapiantare in vaso o in giardino.

Il terreno deve essere sempre umido e si possono utilizzare anche degli ormoni radicanti per velocizzare il procedimento. Dopo un po’, si possono travasare le talee in un nuovo vaso con del terriccio apposito.

Se invece non si vuole piantare nessuna pianta, le mimose possono essere seccate. I fiori secchi sono un ottimo metodo per decorare la casa

Basterà appendere i fiori a testa in giù in una stanza buia e asciutta. Dopo più o meno un mese, i rametti dovrebbero essere essiccati e sono pronti per essere utilizzati per decorare la casa, come più ci piace.

Si possono creare anche dei profumatori per l’ambiente. Basterà staccare alcune manciate di fiori dallo stelo, mettere tutto in un sacchetto e aggiungere qualche goccia di olio essenziale. I profumatori per l’ambiente sono pronti per essere utilizzati. Possono essere messi anche nell’armadio, per contrastare l’odore di chiuso.

Sempre con il metodo dell’essiccazione, si possono creare dei bellissimi quadri da mettere sparsi per la casa. In questo caso, è consigliato far essiccare la mimosa dentro un libro pesante. Per non macchiare il libro, si può avvolgere il fiore con della carta assorbente, che eviterà le macchie. Mettendo i fiori nel libro, dopo l’essiccazione, questi saranno piatti e perfetti per essere utilizzati come quadretti.