Non tutte le persone risultano essere assolutamente affidabili come possono sembrare, anzi i peggiori sono proprio coloro che sono definibili, col senno di poi, i cosiddetti falsi amici. Individui che per motivazioni più o meno egoistiche sono soliti “sfruttare” il buon cuore di qualcun altro per ambire allo sviluppo dei propri fini, o anche solo per il puro gusto di “dar fastidio” e complicare l’esistenza altrui. Anche lo zodiaco può rivelarsi un eccellente “strumento” per definire queste personalità e magari “aprire gli occhi” di fronte ai falsi amici. Quali sono questi segni?

Questi segni zodiacali sono i “falsi amici”. Attenzione!

Bilancia

Trovare un Bilancia totalmente altruista e disinteressato è realmente difficile, e grazie ad un modo di fare sempre rilassante e apparentemente affidabile, spesso riescono ad “ingannare” gli altri, e far credere a quasi tutti di essere personalità degne di fiducia e rispetto. Non significa che non lo sono, ma spesso Bilancia “tradisce” questa fiducia quando gli conviene.

Toro

E’ un po’ troppo egoista per essere considerato “in toto” un buon amico. Nessun problema se si tratta di qualcuno di veramente affidabile, ma il Toro “medio” solitamente volta le spalle agli altri anche per motivazioni non così urgenti.

Scorpione

Chi trova un amico trova un tesoro, come si suol dire, e ciò è vero anche per lo Scorpione. Tuttavia una percentuale elevata dei nati sotto questo segno è solito “scomparire” improvvisamente anche senza reali motivazioni. E’ un profilo solo apparentemente sempre disponibile, ma solitamente “viene meno” oppure è pronto ad esitare quando c’è più bisogno di loro.