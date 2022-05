Il bitcoin è la moneta virtuale più conosciuta al mondo. Dal 2009, anno in cui è stata creata, ha portato il suo valore sempre più in alto.

Chi ha deciso di investire in bitcoin, ormai ha fatto molti soldi. Se si pensa solo che nel maggio del 2011, questa moneta valeva solo 3.50 dollari. Chi ha rischiato ed ha acquistato in quel periodo, in 10 anni ha guadagnato molto.

Se hai acquistato bitcoin di recente sei ricco: ecco quanto vale

Come abbiamo già detto, il Bitcoin, la criptovaluta più conosciuta al mondo, ha avuto un incremento positivo di molto. Chi ha investito nel 2011, quando la moneta valeva solo 3.50 dollari, ora ha un bel po’ di soldi da parte. Basti pensare che se nel 2011, sono stati investiti 1.000 dollari cioè 286 bitcoin, adesso questi ultimi possono valere più di 15 milioni di dollari.

Ovviamente però, non è sempre così, infatti ultimamente la moneta ha avuto un ribasso molto negativo. Dal picco di quasi 69 mila dollari dello scorso novembre, è calato di oltre la metà. Nell’ultimo mese infatti, ha perso il 26%.

Jeffrey Halley, analista di mercato senior di Oanda, ha anche supposto che il bitcoin potrebbe scendere fino si 17mila dollari. C’è da dire però, che questo periodo è difficile un po’ per tutte le monete virtuali, come Ether, Litecoin, Dogecoin e Cardano. La capitalizzazione delle prime criptrovalute al mondo si è dimezzata rispetto a novembre attestandosi ora a 1.600 miliardi di dollari.

Non ci resta che aspettare e seguire le vicende esterne che possono postare ad un rialzo o ad un ulteriore ribasso delle criptovalute. Gli investitori più anziani non si preoccupano, perché essendo una moneta molto volatile, sono abituati a vedere crolli e poi rialzi.

In ogni caso, quando si investe, bisogna sempre fare attenzione e sapere quando è il momento giusto per rischiare o di lasciare perdere.