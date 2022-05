Il miele naturale è prodotto della trasformazione delle secrezioni dei fiori cioè il nettare e dalle escrezioni di alcuni insetti, cioè la melata, da parte delle api. Il nettare e la melata poi vengono immagazzinati nelle cellette dei favi o delle arnie a seconda che le api siano libere o in apicolture.

La qualità del miele alimentare dipende dalle api e dalle condizioni ambientali, ad esempio il clima o l’ambiente in cui si trovano. Inoltre, la qualità dipende anche dalla mano dell’uomo che per favorire la produzione va ad eseguire diverse procedure. Una tra tante è quella di nutrire le api con acqua zuccherata, così da rendere migliore il sapore del miele.

Se ti piace il miele ma vuoi rimanere in forma, allora dovresti mangiarlo così

Il miele, quando è di buona qualità ed è biologico fa molto bene al nostro corpo, soprattutto quello grezzo, contiene molti minerali come ferro, zinco, potassio, calcio, fosforo, magnesio e selenio. Contiene anche vitamina B6, tiamina, riboflavina, acido pantotenico, niacina, antiossidanti, probiotici, enzimi, polline e amminoacidi. È considerato un alimento che fornisce energia di lunga durata al corpo sotto forma di zuccheri naturali. Si deve mangiare soprattutto crudo e non bisogna metterlo in bevande troppo calde.

Inoltre, il miele va mangiato lontano dai pasti e non va usato come dolcificante né nei dolci, né nelle bevande calde.

Il modo migliore di assumerlo è sciogliere un cucchiaio in un bicchiere d’acqua tiepida, aggiungendo anche una goccia di limone e berlo di mattina, magari dopo un bicchiere d’acqua calda.

In alternativa, sempre di mattina, si può preparare un frullato e metterne un cucchiaino e usarlo come integratore energetico.

Alcuni studi ci hanno portato a dire che il miele, rispetto allo zucchero, è meno dannoso sul metabolismo. Ma questo non vuol dire che se ne possono mangiare grandi quantità perché non ‘fa male’ o ‘fa meno male’. Ovviamente bisogna fare attenzione in entrambi i casi.

Il miele crudo non filtrato contiene molti antiossidanti che possono avere importanti benefici sulla salute. Nelle diete gli antiossidanti sono associati a un miglioramento della salute e a un minor rischio di malattia.