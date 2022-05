Allarme glicemia: ecco cosa beviamo tutti i giorni e fa malissimo

La glicemia è un indicatore da tenere sempre sotto osservazione. In certi casi, alcuni elementi, possono portare ad un rapido innalzamento. L’alimentazione è un fattore fondamentale da non sottovalutare a chi soffre di glicemia, poiché vi sono determinati alimenti che ne favoriscono l’innalzamento.

L’iperglicemia e le sue possibili cause

Il valore normale della glicemia a digiuno viene mantenuto tra i 70 e i 100mg/dl. Si parla di iperglicemia quando vi è un innalzamento del glucosio nel sangue che può portare a conseguenze negative sul nostro stato di salute. L’iperglicemia può essere anche conseguente all’assunzione di determinati farmaci ad effetto iperglicemizzante come: steroidi, beta-bloccanti, antipsicotici.

Molto spesso l’iperglicemia si accompagna a diversi sintomi come la stanchezza, improvvise alterazioni dell’umore che vanno dall’irascibilità alla depressione, pelle secca, arrossamento del volto ecc. La principale causa di iperglicemia nel mondo attuale è l’eccessivo consumo di carboidrati, spesso accompagnato da sedentarietà, obesità, stress e da uno stile di vita disordinato.

Cosa mangiare

Mantenere i livelli di glicemia costanti è fondamentale per il buon funzionamento delle funzioni cerebrali. Il cervello infatti non è in grado di immagazzinare energia (glucosio) come il resto dell’organismo, quindi si affida all’azione di due ormoni che regolano, sia durante i pasti che a digiuno, i livelli di zuccheri nel sangue: l’insulina e il glucagone.

Per evitare scompensi in questo processo, seguire un regime alimentare a basso contenuto glicemico è fondamentale. Una dieta ideale per contrastare la glicemia alta è ricca di verdure a foglia verde come spinaci, cime di rapa, lattuga, cavolo e rucola, ma anche asparagi e broccoli. Non bisogna dimenticare poi di assumere frutta fresca di stagione (che contiene zuccheri naturali), privilegiando mele, pere, arance e fragole, nespole, albicocche, pesche e lamponi.

Alimenti da evitare con la glicemia alta

Per contrastare la glicemia alta non basta preferire alcuni alimenti ma bisogna anche sapere quali cibi evitare. Innanzitutto basta assumere cibi come dolciumi, snack e cibi ricchi di grassi come insaccati, wurstel, panna, formaggi grassi. Tra i carboidrati sarebbe opportuno evitare quelli raffinati come il pane, pizza e stare attenti alle quantità di patate. Ma anche le bevande hanno un ruolo importante: spesso si tende a sottovalutare che anche le bevande possono influire negativamente sul benessere dell’organismo. In questo contesto, è bene ricordare che gli alcolici, i succhi di frutta e le bibite industriali contengono molti zuccheri. Per tale motivo è opportuno bandirle dalla propria dieta in caso di glicemia alta.