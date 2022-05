Spesso il termine “concretezza” applicato all’indole umana è associato all’efficienza, ed in altrettanti casi è vero. Tuttavia non sempre ciò significa mancanza di sensibilità quanto più generalmente sta a indicare una capacità intrinseca di non “perdersi per strada” dal punto di vista dei fatti. I concreti tra varie personalità possono effettivamente essere rappresentati da diverse tipologie di persone, e parlando del contesto maschile, sono vari i segni che spiccano per questo tratto in particolare. Quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più concreti di tutti, considerando i 12 profili zodiacali?

Gli uomini più concreti dello zodiaco. Ecco quali sono!

Acquario

Non così logici come potrebbero apparire, gli Acquario sono spesso persone estremameente ragionative e sensibili. Ma sono dotati di un’intelletto raffinato e decisamente impressionante dal punto di vista della logica. Adottano soluzioni estremamente efficienti e ciò li porta ad essere dei lavoratori che “faticano” poco ma che producono molto.

Capricorno

Tutt’altro che freddi e distaccati, i Capricorno sono estremamente organizzati e schematici, e anche la loro giornata è tendenzialmente scandita da “fasi” molto precise, che garantiscono ai nati sotto questo segno la corretta gestione dell’energia e del tempo, così da essere sempre concreti. Anche durante un discorso, non ama i giri di parole e arriva al dunque quasi subito.

Scorpione

Ecco, loro appaiono perlopiù freddi, sopratutto a coloro che sono di indole estremamentee diversa dagli Scorpione. E’ un maestro nel gestire le priorità, quindi in cima a tutti contano i risultati e i nati sotto questo segno sono estremamente abili a “portarli a casa”. Questa peculiarità è evidente anche nei dialoghi che porta avanti.