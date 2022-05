Apparire volenterosi e generalmente dotati di una forza di volontà e d’animo non è cosa da tutti, e risulta essere una serie di peculiarità caratteriali che fa parte di una ristretta cerchia di persone particolarmente attive. Una personalità volenterosa in quasi tutti i casi non lo fa per motivazioni prettamente “pratiche” e strategiche, ma semplicemente perchè così viene imposto dall’indole stessa. Lo zodiaco definisce in modo piuttosto preciso il termine “volenteroso” con alcuni segni piuttosto specifici. Ecco i volenterosi secondo i 12 profili dello zodiaco.

I segni più volenterosi dello zodiaco. Impossibili da fermare!

Gemelli

Non è del tutto falsa la percezione comune che vede Gemelli essere dotato di due distinte personalità a larghi tratti, o quasi. Questo segno infatti a “lavorare per due”, o almeno così sembra, e anche la sua indole, seppur incoerente a tratti, sembra essere raddoppiata. E’ anche un segno piuttosto altruista, e non si “sbatte” necessariamente per avere qualcosa in cambio.

Ariete

E’ un istintivo, e non è certo un profilo che ama tirarsi indietro, anzi, tende a giudicare in modo piuttosto severo chi appare “lavativo” ed egoista. Ariete vuole primeggiare ma è anche dotato di grande sensibilità ed empatia, ecco perchè merita appeno questa posizione.

Vergine

Alcuni paragonano Vergine a qualcosa di incostante e “freddo”, nel senso che dell’efficienza pura. Vergine non sembra sbilanciarsi dal punto di vista umano, quindi sembra “strano” costatare che in realtà è dotato di una profonda sensibilità, e un elevato senso morale. Basta realmente poco per percepire il grande spirito di sacrificio dei nati sotto questo segno.