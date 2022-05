Non tutti risultano essere compatibili con il “gioco di squadra”, sia sul lavoro che in qualsiasi altro ambito sociale. Tanti infatti preferiscono optare per un “muoversi” nel campo della solitudine, mentre per tanti altri risulta assolutamente naturale cooperare con gli altri. Anzi, queste personalità sono decisamente compatibili a questi ambiti, e danno il meglio se all’interno di un contesto di persone. In molti casi si tratta di personalità che non si fanno problemi a convidere idee e strategie, ma anche ad essere messi in discussione. Quali sono i segni che amano cooperare, per lo zodiaco?

I segni zodiacali che amano cooperare. Quali sono?

Toro

Non si fa assolutamente problemi a lavorare e stare insieme agli altri in tutti i contesti, a patto che nessuno provi a mettere in discussione la sua leadership o comunque che non sia pronto ad “offuscare” le sue doti. Toro è un ottimo “capo” ma non riesce a starsene buono semplicemente ad ascoltare gli ordini.

Capricorno

Il segno ideale per lavorarci insieme, sopratutto lavorativamente parlando. E’ un profilo che ama sentirsi utile ed importante, e riesce a “passare sopra” anche ad aventuali differenza caratteriale. Quando si tratta di lavorare a braccetto, Capricorno diventa estremamente gradevole come “partner”.

Bilancia

E’ tra i più professionali e misurati dello zodiaco. Non ama sempre lavorare con tutti ma naturalmente è portato a valutare i risultati e se comprende l’utilità di adoperarsi per un bene comune “finale”. Questo tratto ha valore anche quando c’è bisogno di integrarsi in un nuovo gruppo di conoscenze, anche se Bilancia potrebbe palesare un po’ di freddezza.