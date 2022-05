Il 90% degli italiani mangia gelati preconfezionati, ma fa bene? Lo studio

Secondo le ricerche sono ben il 90% degli italiani a consumare quasi quotidianamente i gelati preconfezionati. La domanda sorge dunque spontanea: i prodotti sono salutari? Da quanto traspare dal dossier stilato da un gruppo di medici e nutrizionisti italiani pare proprio di sì. Il dossier “Nutrizione & gelato” è stato redatto dagli specialisti per conto dell’Istituto del Gelato Italiano (IGI).

L’istituto è nato per valorizzare i prodotti dell’industria alimentare del gelato confezionato italiano al fine di ridurre le voci controverse nei confronti di tali prodotti preconfezionati. Dal dossier emerge che i gelati preconfezionati fanno bene a ogni età, favoriscono la deglutizione nelle persone anziane e riportano alla memoria ricordi infantili che fanno bene all’umore.

Questi tre aspetti emergono maggiormente nelle persone over 50 anni per cui i ricordi di infanzia legati al gelato sono molto forti. In sostanza, mangiare un gelato fa ricordare i bei momenti vissuti quando ancora si viveva in famiglia e si avevano tutti i parenti stretti attorno, soprattutto i propri genitori.

I gelati preconfezionati fanno bene alla salute

I gelati preconfezionati sono il preludio di una serie di ricordi felici che al primo morso emergono migliorando all’istante l’umore. Quindi si possono consumare tranquillamente senza esagerare. Ovviamente gli esperti consigliano di assumere il prodotto solo se ciò è consentito dalla propria situazione salutare, se in pratica non si hanno problemi di diabete o nel caso in cui si non debba seguire una dieta ipocalorica.

Inoltre, il gelato favorisce la deglutizione e quindi non crea fastidiose bolle d’aria che finiscono nell’intestino e ostacolano la digestione. Il prodotto, infatti, viene consumato lentamente così da gustare ogni morso. E il movimento meccanico della bocca è ottima per la deglutizione. Tanto da favorire la digestione del prodotto.

La ricerca ha controllato la quantità di conservanti legati al prodotto. Ebbene, secondo gli esperti, i conservanti non si trovano in dose massicce nel gelato. Il motivo è presto detto: essendo il prodotto congelato non ha bisogno di avere un’alta dose di conservanti. Il freddo funge già da conservante naturale. Pertanto, l’uso di conservanti è pressoché assente.

Quando non mangiare i gelati

I gelati preconfezionati sono da evitare solo se si sta seguendo un regime di dieta ipocalorico. Ma anche qui dipende dalla situazione per cui siamo portati ad assumere meno zuccheri. Se la limitazione è determinata da una problematica di salute allora meglio seguire i consigli del medico curante. Se stiamo semplicemente cercando di perdere peso allora ogni tanto possiamo concederci un buon gelato preconfezionato.

L’importante è non esagerare perché sebbene sia salutare contiene comunque una buona quantità di zuccheri. Un gelato ogni 2 o 3 giorni è più che sufficiente per migliorare l’umore e per togliere lo sfizio del gusto. Volendo, in estate, possiamo anche azzardare a mangiare un gelato a sera però ricordiamoci di non assumere qualche altro quantitativo di zuccheri.

Se seguiamo questa idea non dimentichiamoci che sarà difficile smettere di assumere zuccheri, i quali tendono a creare una certa dipendenza. Se siamo soggetti a essere condizionati meglio rinunciare e mangiare un gelato poche volte a settimana.