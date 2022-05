Il colesterolo può essere contrastato mangiando questi cibi: “Finalmente”

Il colesterolo può essere contrastato mangiando determinati cibi che abbassano il livello di quello considerato cattivo. Non tutto il colesterolo fa male, nonostante la parola porti dietro di sé un’ondata di palese disprezzo. Solo a sentir nominare il colesterolo alla maggior parte delle persone vengono i capelli dritti perché associano al vocabolo la visita al medico di base.

In realtà il colesterolo è un elemento che fa parte del nostro organismo e svolge delle funzioni essenziali. Si tratta di un lipide facente parte della classe degli steroidi che riveste le membrane cellulari e la guaina mielinica, partecipa alla sintesi della vitamina D e completa la composizione della bile. In pratica è presente in tutto il nostro organismo sia a livello di organi che di tessuti.

Va sfatato anche un altro mito, ovvero che solo il 20% del colesterolo si forma a seguito dell’ingerimento del cibo. Perlopiù, il colesterolo è formato dai nostri organi e si sviluppa nei surreni e nella pelle, nell’intestino e nel fegato. Se però seguiamo un regime alimentare ricco di grassi e zuccheri i valori del colesterolo inevitabilmente si alzano portando i problemi che tutti conosciamo bene.

Il colesterolo si divide in due categorie: HDL e LDL. Il primo è conosciuto per essere il colesterolo buono, il secondo è il colesterolo cattivo. E no, non stiamo parlando di due poliziotti durante un interrogatorio ma del legame con le lipoproteine. L’HDL rimuove il colesterolo dai tessuti portandolo al fegato mentre il LDL non svolge questa funzione lasciando depositi di colesterolo sulle arterie. I depositi vanno a formare delle placche che occludono e rallentano il passaggio del sangue. Questa ultima variabile avviene quando assumiamo troppo colesterolo cattivo.

Il colesterolo può essere contrastato mangiando questi cibi

Se vogliamo limitare il colesterolo cattivo (LDL) dobbiamo necessariamente ricorrere all’aiuto del cibo. La prima mossa da fare è quella di evitare i cibi grassi e troppo sostanziosi che alzano i livelli di colesterolo nel sangue. Fra questi alimenti possiamo annoverare tutti i cibi elaborati e cucinati per mezzo di frittura.

La prima categoria di cibo da assumere sono quelli che contengono un’alta percentuale di fibre come i cereali integrali, i funghi, la frutta, la verdura e i legumi. Tutti questi alimenti, qualcuno più, qualcuno meno, contengono fibre che favoriscono la digestione e quindi l’eliminazione del colesterolo nel sangue. Tra tutti spicca per efficacia la crusca di avena.

Aggiungiamo alla nostra dieta cibi ricchi di Omega-3, Omega-6 e Omega-9. Si trovano in carne e pesce, soprattutto il pesce azzurro, e nell’olio extravergine di oliva. Come si evince dalla lista di ingredienti il segreto per mantenere inalterati e stabili i livelli di colesterolo nel sangue è quello di affidarsi a una dieta varia ed equilibrata.

Solo assumendo proteine, carboidrati, grassi e micronutrienti in egual misura si può bilanciare l’apporto di sostanze nel nostro organismo. In questo modo eviteremo di creare squilibri nutrizionali che incorrano a formare malattie e altre patologie debilitanti. Per concludere, possiamo mangiare un po’ di tutto ma senza esagerare in termini di quantità.