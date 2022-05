Anche nelle innumerevoli diversità sociali che da sempre contraddistinguono l’essere umano, la nostra specie può considerarsi senza dubbio una di tipo “sociale”, ossia che è portata ad avere relazioni complesse con i propri simili, fin dalla notte dei tempi. Le profonde capacità di linguaggio hanno permesso agli esseri umani di diventare la “specie dominante”, anche se alcune persone, anche nella nostra ristretta cerchia di conoscenze, risultano essere molto più comunicative e a loro agio in contesti sociali “ampi”, in sostanza amano stare in compagnia più di altri. Secondo lo zodiaco questi profili sono associati a segni specifici, quali sono?

Quali sono i segni zodiacali che amano la compagnia? Ecco la risposta

Cancro

E’ molto carismatico, un vero “leader” anche se non ama questa nomenclatura, nella maggior parte dei casi. Dotato di una parlantina efficace e di un modo piuttosto accogliente di far sentire bene il prossimo, non è particolarmente portato verso la solitudine, anzi.

Ariete

Un altro profilo che non solo predilige la compagnia ma è costantemente portato a ricercarla. Non si accontenta di relazioni umane “superficiali” ma è solito voler stringere i rapporti umani meglio possibile. E’ il primo a mettersi a disposizione per un amico quando c’è bisogno di lui.

Bilancia

Riesce a relazionarsi con molta facilità con gli altri, essendo uno che non si espone in maniera mai troppo radicale. Ecco perchè riesce ad essere molto apprezzato da tutti, e anche se non si fa problemi a restare da solo (sia in ambito sociale che sul lavoro) “da il meglio” in compagnia, indifferentemente da quale essa sia.