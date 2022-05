Quando si scelgono dei fiori per il proprio balcone o giardino, si tende a preferire dei colori vivaci come il giallo, per dare un tocco di luminosità e vitalità. Esistono tantissimi fiori gialli da trovare in commercio, ognuno con il proprio fascino. Vediamo quali sono i più belli e i più resistenti.

Se vuoi dei fiori gialli in balcone o giardino, questi sono i più belli

Tra i fiori gialli estivi, ovviamente non possiamo non citare il girasole. Questo fiore è l’emblema dell’estate ed è appunto noto per girarsi sempre verso il sole. Viene chiamata anche pinta eliotropa. Il girasole è un fiore molto bello che si può coltivare in giardino, ma anche in balcone, ovviamente però ha bisogno di molto spazio. Di solito, si moltiplicano per dispersione dei semi.

Abbiamo poi la rudbeckia, che si presenta con fiori bicolori. Questo fiore è perfetto per chi ha un balcone non sempre soleggiato infatti può crescere anche a mezz’ombra.

Poi abbiamo il coreopisis, cioè un fiore di campo resistente sia al caldo che al freddo. Fiorisce in primavera fino alla fine dell’estate.

Come fiore estivo possiamo citare anche la viola del pensiero, una pianta erbacea perenne dai bellissimi petali gialli. È perfetta d’estate, ma resiste anche agli inverni più freddi.

Un altro fiore di campo è l’enoteca, conosciuta anche come primula del Missouri.

Come fiori gialli invernali invece, abbiamo la famosa mimosa, conosciuta per la festa della Donna. Questo albero cresce per molti metri di altezza. Come ben sappiamo, i fiori sono pallino gialli raggruppati a grappolo. Fiorisce a febbraio ed è una pianta molto sensibile al freddo, quindi se coltivata in vaso, in inverno deve essere messa in un posto abbastanza caldo.

Anche l’iris è un fiore giallo ed è facile da curare. Il terreno ideale per questa pianta deve essere soffice e fertile e deve essere posizionata in pieno sole.

Anche le primule, possono essere trovate oltre che di altri colori, gialle. La primula è considerata un fiore prettamente primaverile. Ha bisogno di terreni leggeri e acidi e deve essere posizionata a mezz’ombra.

Il narciso invece, può essere trovato in ben due colorazioni di giallo. Ha bisogno di terreni non torbosi e ben concimati. Soprattutto in estate ha bisogno di molta acqua.